Incendio de hidrocarburos en Barranquilla habría causado pérdidas por más de 21 millones de dólares

En el último reporte de daños del incendio en la planta de hidrocarburos, en la zona portuaria de Barranquilla, se calcula que se han perdido más de 50 mil galones de combustible; los esfuerzos por controlar las llamas aun no son suficientes para extinguir la emergencia, pero, esto ha generado multimillonarias pérdidas. No es solamente la afectación a la empresa Bravo Petroleum, propietaria de los tanques afectados, sino todo el puerto que ha tenido que detener su operación, debido a la gravedad de la conflagración.

Los cálculos de lo afectado se han hecho al ojo, pues hay que tener en cuenta que nadie ha podido ingresar para hacer un peritaje y tener una cifra exacta, ni si quiera las autoridades mismas se han atrevido a dar un reporte oficial, no obstante, el estimado se da con lo que se conoce que estaba al interior de la planta.

Según la ministra de minas y energía, Irene Vélez Torres, en los tanques había gasolina para aviones y vehículos, tipo corriente, y la idea era que este combustible se distribuyera en zonas fronterizas. La misma funcionaria estimó que en el primer contenedor se perdieron 4 mil galones, mientras que en el segundo fueron unos 50 mil; este último es el que precisamente sigue ardiendo.

“Estos eran unos tanques de abastecimiento. Uno de ellos aún tiene combustible para aeronaves, los otros dos tanques que entraron en combustión tenían gasolina corriente que tenía como destino la zona de frontera”, detalló desde el puesto de mando unificado.

Habría otros cálculos aún más desalentadores, por ejemplo, en La República un experto petrolero llamado Julio César Vera, aseguró que en total irían 76 mil barriles los que ya se perdieron; ahora bien, dependiendo el tipo podría estar la valoración de la pérdida, en términos monetarios:

“Entiendo que son 76.000 barriles los que se quemaron, habría que ver qué producto es, pero suponiendo que fuera un diésel, estamos hablando de un valor aproximado de US$125 por barril. Es decir, multiplicando lo uno con lo otro, serían US$9,5 millones aproximadamente (...) Pero suponiendo que la planta queda en una pérdida total, cuantifica un valor de US$150 por cada barril de almacenamiento que tenga la planta. Habría que ver cuál es la capacidad, pero asumiendo unos 80.000 barriles sería un valor adicional de $12 millones adicionales por pérdida total, pero recalco que se tiene que ver qué capacidad total tiene la planta”.

Autoridades esperan que el incendio sea extinguido a más tardar hoy

Son más de 50 horas lo que ha durado esta conflagración, y la situación habría sobrepasado la capacidad de las autoridades, como lo declaró el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, que ya está presentando afectaciones en el ambiente de la capital del Atlántico, e incluso, habría afectado las aguas del río Magdalena.

“Después entraremos a revisar cuál fue la respuesta y cuál era la capacidad de respuesta inicial de la empresa, pero debemos entender también que cuando estos incendios revisten una magnitud de este tipo no hay una sola empresa que tenga la capacidad de responder a una conflagración como esta”, detalló el mandatario sobre las implicaciones que ha tenido esta emergencia.

No obstante, la jefe de la cartera de minas y energía aseguró que aún no hay evidencia que demuestre que el incendio haya empeorado la calidad del aire en Barranquilla, y aunque no se desconoce que posiblemente si se esté presentando alguna anomalía, no habría rastros de contaminación atmosférica:

“Sobre la calidad del aire, Barranquilla Verde ha hecho un informe permanente que nos permite establecer que no se ha empeorado la calidad del aire. Por supuesto que hay micropartículas, pero no hay una condición de contaminación atmosférica que dé pie a la generación de una alerta”.

