Gustavo Bolívar aclara que no será candidato a la Alcaldía de Bogotá. (Colprensa)

Gustavo Bolívar, congresista del Pacto Histórico, publicó un video aclarando si va a postularse o no a la Alcaldía Mayor de Bogotá para 2023. Los rumores empezaron cuando el senador manifestó que dejaría el Legislativo; sin embargo, las razones no tendrían que ver con el interés de ser el mandatario local de la capital, sino con una “obligación financiera” que no puede cumplir con el salario que obtiene desde el Capitolio Nacional.

“No es cierto que yo haya pasado la renuncia o que esté en estudio. Es una situación muy difícil para mí. De un lado, tengo el apoyo de muchas personas, incluido mis jefes políticos (...) y, por otro lado, tengo una apremiante obligación financiera que me obliga a volver a mi trabajo anterior; es decir, a escribir mis libretos, mis películas, mis series, etc”, explicó Gustavo Bolívar en el clip publicado en su cuenta de Twitter y de YouTube.

