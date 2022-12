Estiwar G llevó a reconocido chef a probar platos en Corabastos: “¿Será que le aguanta la tripa?”

Estiwar G se destacó en el concurso culinario para famosos por realizar platos típicos de manera gourmet

Luis Fernando Arias es más conocido en las redes sociales como el ‘ñero’ Estiwar G, creador del famoso toxitour un proyecto en el que recorre los varios populares de Bogotá y prueba los alimentos que se venden en las calles, pero también por su reciente paso por el concurso culinario MasterChef Celebrity, en el que tuvo un destacado papel.

En su más reciente ‘toxitour’ el influenciador decidió invitar a uno de los jurados del programa para que probara los platos que se comercializan en la central de Corabastos en Bogotá. El video lo grabó junto a Nicolás de Zubiría, el chef cartagenero que evaluaba sus platos en el programa ahora se le mediría a probar caldo de pajarilla y otros platillos del lugar.

“¿Será que le aguanta la tripa?”, cuestionó Estiwar G al inicio del video recalcando que, al igual que los otros jurados de MasterChef, el famoso cocinero conoce mucho de platos muchos más elaborados y finos. Sin embargo, el chef lo sorprendió conociendo a la perfección cada platillo que le llevaban a la mesa.

El primer plato fue el caldo de pajarilla, del cual el chef cartagenero expresó que estaba delicioso y “porque me toca dejarles a ustedes, yo me puedo bajar todo esto”, señaló. El segundo plato fue una moñona, que es un “plato típico por excelencia, arroz, papa, plátano y carne desmechada”, explicó el creador de contenido.

El chef, contrario a lo que el mismo Estiwar y los internautas podrían pensar, estuvo dispuesto a probar cuanto plato le pasaran, sin importar la cantidad o presentación, tan solo evaluando su sabor. Contrario a lo que pasaba en el programa, donde cada mínimo detalle era criticado por los jurados para decidir quién seguía en la competencia.

El influenciador y el chef recorrieron Corabastos probando platos populares

En los comentarios del video, publicado en las cuentas de Instagram de los dos famosos, los internautas felicitaron a los dos por darle visibilidad a la gastronomía de ese lugar. Mientras que en algunos comentarios se aplaudió también a la disposición del famoso chef por ir a este lugar para probar estos platos típicos.

“Seria excelente que Corabastos se volviera otro distrito gastronómico en la ciudad”; “Nico siempre come con ganas y le saca el gusto, el ponch”; “El chef no podía hacer caras que no eran, esos platos de veían de rechupete”; “Quien en su sano juicio va criticar esos manjares!!! Los mejores restaurantes de Bogotá”, se lee en algunos de los comentarios de la publicación.

Más sobre la carrera de Estiwar G

Estiwar, de acuerdo con lo que ha revelado él mismo en diferentes entrevistas con medios de comunicación nacionales, nació en el barrio 7 de agosto de Bogotá. Inició sus proyecto en redes sociales con temas de comida, pues, luego de ir al barrio Santa Fe para probar unas empanadas de pizza que le habían recomendando, y al darse cuenta de que el lugar estaba cerrado, decidió hacer una ronda de comida a la que denominó toxitour.

“Yo abrí este coroto simplemente para dar un punto de vista distinto, el de una persona que está en la calle guerreándosela, diferente a lo que la sociedad espera, de una persona hasta cierto punto marginada. Caminando se fue haciendo el camino, socio, y terminamos haciendo muchas cosas”, señaló el famoso.

Sobre ese proyecto del toxitour, Estiwar G señaló que saltó a la fama gracias a su cuenta de Instagram y TikTok, hace videos en los que muestra la comida callejera más barata de la ciudad. Hace reseñas de los platos que, a lo mejor, para otras personas, no son muy llamativos para comer. El influenciador tiene una particular forma de hablar y de expresarse que, además de hacer didácticos los videos que realiza por lo informativo de los mismos, hace reír a sus miles de seguidores.

Seguir leyendo