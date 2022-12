Presentadora de “Lo sé todo” reveló que Agmeth Escaf le aconsejó operarse para modificar su apariencia: “Él fue quien me metió esa idea”

El también presentador fue uno de los primeros jefes que tuvo la comunicadora sincelejana y le aconsejó cambiar su apariencia

Mafe Romero es actualmente una de las presentadoras más conocidas del país tras su llegada al programa de entretenimiento ‘Lo Sé Todo’; sin embargo, la carrera de la sincelejana empezó desde hace varios años en la cadena de Telecaribe. En ese canal, el reconocido presentador y ahora representante a la Cámara, Agmeth Escaf fue su jefe y le dio un curioso consejo para que tuviera más éxito.

La presentadora recordó esta información en una entrevista que tuvo con Diva Rebeca, el personaje creado por el actor y activista LGBT Omar Vásquez para entrevistar famosos. En ese diálogo la mujer de 31 años recordó que, afortunadamente, lleva una carrera de muchos años en la televisión y radio nacional; la cual ha querido construir fuera de los escándalos.

La sincelejana señaló que inició su carrera como actriz y luego como presentadora de programas infantiles en producciones del canal caribeño, luego llegó a un lugar en el que trabajó junto al representante a la Cámara Agmeth Escaf. “Estuve haciendo ‘Feliz Día’. Te podrás imaginar ese hombre (Escaf) luchando con cinco mujeres. Venía yo de hacer programas infantiles, entré yo a un programa más adulto”.

Sin embargo, según relató Mafe Romero, aunque este nuevo proyecto era diferente a lo que había hecho anteriormente, ella se sentía preparada para estar en un formato más adulto, pero para Agmeth su experiencia no era suficiente, necesitaba mejorar su apariencia.

“Pasó algo chistoso con él. Yo siempre he sido muy chiquita. Tengo 31 y parezco de 25. Cuando eso no tenía la cirugía (de nariz). Un día Agmeth me dijo ‘Mafe hay que hacer algo’”, recordó la presentadora de ‘Lo Sé Todo’. La sugerencia de Escaf a la entonces joven Romero, según ella reveló, era modificar su apariencia para dar una impresión de una mujer de su edad.

Mafe Romero ahora trabaja junto a Ariel Osorio y Elianis Garrido en un programa de entretenimiento, además que actúa en producciones nacionales

Romero recordó que el famoso presentador le expresó que “te estás viendo muy niña en comparación a tus otras compañeras. Yo te recomiendo, tenlo como opción de operarte los senos”. La revelación de la sincelejana sorprendió a Diva Rebeca, pero lo más sorprendente es que Romero siguió el consejo de su colega y, según señaló, está agradecida con Escaf por haberle dado esta idea que efectivamente potenció su vida laboral.

“Fue lo mejor que pude haber hecho”, señaló la presentadora Romero, y luego agregó que “a él le debo el haberme operado los senos. Él fue el que me metió esa idea. Y ese diciembre de 2016 me operé. Lo sufrí porque me dolió mucho”. Con el consejo de Agmeth Escaf la presentadora decidió no solo operarse la nariz y los senos, sino también pasar de un cabello largo y con extensiones, a un cabello mucho más corto.

Entonces la Diva Rebeca le cuestionó su opinión sobre las cirugías plásticas, a lo que Mafe Romero señaló que “si la ciencia se inventó y está hecha para mejorar la calidad humana, úsela. Y si eso le va a ayudar a usted a verse y sentirse mejor úsela. Ya otra cosa es cuando se vuelven obsesivas”.

Por otro lado, la entrevistadora también le cuestionó que si con su conexión con el presentador, fue una de las que lo apoyó en su reciente interés por hacer parte de la política colombiana y llegar a la Cámara de Representantes. “¿Usted votó por Agmeth ahora que se lanzó?”, le cuestionó Diva Rebeca y Romero hizo una confesión que, en sus palabras, “puede herir susceptibilidades”.

“Nunca en mi vida había votado. ¿Cuándo fueron las elecciones? ¿Este año? Fui muy mala ciudadana. Regáñenme. Díganme lo que quieran, el día que fui a votar mis amigas me tomaron fotos e hicimos plan de ir a votar”, reveló la sincelejana.

