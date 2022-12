Natalia Bedoya le da alas a la voz de la niñez colombiana

Natalia Bedoya es la autora de Las alas de tu voz, canción que rinde homenaje a la niñez colombiana. Foto: Cortesía.

La cantante y compositora Natalia Bedoya se une a la organización Aldeas Infantiles para crear “Las Alas de tu voz”, una canción que hace una fusión de ritmos tradicionales, urbanos y del mundo. Esta reúne a cerca de quince artistas como Carlos Reyes, Batanga, Eka y los Gordom para hacer un homenaje a la niñez de Colombia. Canción que se presentará al público en un concierto navideño de entrada gratuita este jueves 22 de diciembre en el Parque Mundo Aventura.

A próposito del lanzamiento de la canción y de su presentación en Mundo Aventura, Infobae habló con Natalia Bedoya sobre el proceso de composición, el trabajo con los niños como embajadora de Aldeas Infantiles.

¿Cómo se dio el contacto y vínculo con Aldeas Infantiles, organización de la que ahora es embajadora, para llegar a esta canción?

Ellos me contactaron a través de su departamento de comunicaciones y me dijeron que estaban interesados en que fuera la imagen de su campaña Mil ideas por la niñez, y les ayudara componer una canción en homenaje a la niñez colombiana. Ellos consideraron que mi trayectoria, y lo que conocen de mí, les permitía sentir que podría crear algo como lo que querían.

¿Cómo fue el proceso de composición, sobre todo para condensar todos los distintos ritmos que se exploran en la canción? ¿Cómo se dio la escritura de la letra?

Me gusta que me preguntes por ese proceso musical, que claramente no lo hice ahora, o sea, no lo hice en estos dos meses medio de laboratorio, sino que llevo haciéndolo durante toda mi carrera explorando música.

Y creo que fue una oportunidad de oro para poder para poner grandes aventuras en esa canción. Es toda una aventura dentro de la música, que a mí desde que empecé en el arte como niña, me empezó a ilusionar y a generar como curiosidades, ilusiones... así que tenía la ilusión de que los niños que recibieran esta canción se sintieran también dueños de su cultura, de su país... que sepan que el currulao del Pacífico y el rock bogotano y la salsa choque también son suyas, así como toda esta tierra y toda esta cultura.

Creo que también el hecho de que sea una canción para la organización me da esa libertad, ¿no? No es una canción que tiene que durar dos minutos y medio para que la puedan poner en la radio, o que tiene que tener un código de la música que está sonando, sino como tiene alas, me di la posibilidad de combinar toda esta música, en complicidad con mi coproductor Orlando Sandoval, que me acompañó en este proceso creativo y me dio mucho vuelo a toda la idea y a todo el concepto y a todas las melodías, y a toda la propuesta.

La canción se compuso con participación de niños de Soacha, Chocó y Tolima, que aportaban sus ideas, ¿cómo fue ese trabajo con ellos?

Hicimos un ejercicio interesante de convocatoria para que la gente escribiera unos pequeños fragmentos. La canción musicalmente estuvo planteada siempre desde el principio, pero abrimos un espacio para aportes en la segunda estrofa, en el segundo precoro y como en el tercer coro de la canción, así que varias personas que hicieron parte de la convocatoria, en la que a partir de pequeños fragmentos en formato de karaoke y sobre eso mandaban una idea.

Claramente, el ejercicio es muy interesante, pero no es tan sencillo, es complejo y aun así la campaña funcionó muy bien y la gente mandó frases muy lindas y hubo cosas que me inspiraron mucho, y si bien no quedó nada literal, sí quedaron los impulsos del alma y los impulsos de la idea. Por ejemplo, hubo personas que enviaron frases como: “niños ustedes son los dueños del mundo”, “ustedes pueden”, “ustedes son capaces”, “el mundo es de ustedes”, otro que decía: “somos los niños y las niñas de Colombia que ta ta ta” y “queremos no sé qué”...

Allí encontré tesoritos, que finalmente fueron parte como de la estructura, la frase de la segunda parte quedó muy linda. lona hizo un aporte muy lindo en un InstagramLive en el que hablábamos de los niños y ella dijo que los niños eran semillas de amor. Me pareció muy lindo y dejé la palabra semilla para empezar la segunda parte.

La canción también tiene un mensaje de empoderamiento infantil...

La verdad es que sí, es una canción que nos recuerda que cuando éramos niños queríamos conquistar la Luna, queríamos ir a Marte, queríamos cambiar el mundo con una poesía, pintar... y ¡en qué momento se nos olvidó! ¡En qué momento nos volvimos adultos tan enajenados, tan lejos de la sensibilidad del mundo!, como si no nos importara lo que está pasando, como si no nos diéramos cuenta... ¡en qué momento nos volvimos aburridos y se nos olvidó soñar!

Es un poco también como la oportunidad que nos dan los niños de volver a gritarle al mundo que nosotros, que también fuimos niños, tenemos ese niño adentro y qué hemos hecho... ¿qué hemos hecho? La niñez es un universo que todos llevamos dentro y la niñez de la nueva generación está muy desprotegida, hay niños que no tienen un hogar, que no tienen amor, que no tienen familia. Son miles y miles y miles y miles.

La canción se publicó el 13 de diciembre, ¿cómo ha sido su recepción?

He recibido mensajes muy lindos, la canción está llegándole a la gente con mucha inocencia, y la están disfrutando, la están disfrutando, ¡la están descubriendo! Les parece... ¡rara! Como qué es esto, como por qué esto empieza así, cómo que estamos ahorita así, cómo que ahora la salsa... se la están viajando y eso era lo que yo perseguía, que fuera lo suficientemente atractiva como para que el mensaje pueda llegar y ser escuchado.

No quedarnos como con esta sensación de las canciones melancólicas que quieren despertar lástima, y no. Porque no se trata de obrar por lástima, se trata de ser conscientes y de transmitir buena onda y de ser conscientes de que viene una niñez con ganas de tener buenos referentes.

En el show del 22 de diciembre el mundo aventura, ¿qué podrán ver los asistentes?

Vamos a cantar Las alas de tu voz en vivo. No es posible montarlo con los niños por la época, así que reproduciremos el video varias veces y en vivo la voy a cantar con toda la banda, mis músicos y compañeros de camino desde hace años. También vamos a cantar otras canciones mías, canciones que hacen parte de ese proceso de investigación sobre la música colombiana y sus mezcla con nuevos ritmos.

