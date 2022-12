Diamante Eléctrico celebra una década de carrera con ‘A la mierda la Navidad Tour’

Con 'A la mierda la navidad', su gira decembrina, Diamante Eléctrico tocará en Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, Pasto, Tunja y por primera vez tocarán en Caracas, (Venezuela) Foto: Instagram.

En 2012, Juan Galeano y Daniel Álvarez deciden formar una de las bandas de rock que más se ha posicionado en los últimos años en el país: Diamante Eléctrico, que después de 10 años, con seis álbumes de estudio y tres premios Grammy Latino, son, para muchos, los exponentes más importantes del rock nacional.

Después de un periplo que los ha llevado a explorar distintas sonoridades y a pisar los más grandes festivales de música, regresan a la capital colombiana para festejar y conmemorar sus diez años de carrera artística, así como para dar inicio a A la mierda la Navidad, su gira decembrina en la que visitarán, además de Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, Pasto, Tunja y por primera vez tocarán en Caracas, (Venezuela)

La cita será el próximo siete de diciembre en el Palacio de los Deportes, en Bogotá, donde presentarán los sencillos de más próximo disco: ‘Leche de Tigre’, que se publicará en 2023 y que llega después de su exitoso M.L.Q.M.H.H., con el que fueron nominados a los Latin Grammy 2021 en las categorías de Mejor Álbum Pop Rock, Mejor Canción Pop Rock con A Veces, Grabación del Año con Suéltame, Bogotá, y Canción del Año con A Veces, y en la categoría de Mejor Álbum de Música Latina Alternativa.

Infobae Colombia habló con Juan Galeano, compositor y uno de los dos cerebros detrás de Diamante Eléctrico, sobre Leche de tigre y lo que tienen preparado para 2023.

La banda bogotana lanzará su séptimo álbum de estudio 'Leche De Tigre' en 2023. Foto: Archivo Infobae Colombia.

La gira navideña de Diamante Eléctrico arranca el 7 de diciembre, estarán en seis ciudades e incluso tocarán por primera vez en Venezuela, ¿qué tienen preparado para estos conciertos con los que, además, celebran 10 años de carrera?

Realmente estamos muy contentos porque vamos a poder llegar, en Colombia, a ciudades donde no habíamos ido nunca y a ciudades a las que no habíamos ido en mucho tiempo, por ejemplo, Cali, es una ciudad a la que no íbamos a tocar desde el 2017, que fue la última vez. Fue hace cinco años, entonces es bastante tiempo y estamos muy contentos de volver a Cali. También de ir por primera vez a Pasto, que es una ciudad a la que nunca habíamos ido; de volver a Tunja, de ir a Medellín, de ir a Caracas por primera vez, que tampoco habíamos ido nunca.

Entonces, esta gira de diciembre va a ser una gira de primeras veces para Diamante, y seguramente para muchas personas que van a ir a vernos también por primera vez en esas ciudades.

Esta gira coincide con la celebración de su primera década de carrera y con la promoción de lo que será su próximo álbum de estudio, ¿habrá algo especial en esta gira?

Los shows, como siempre, van a ser muy enérgicos, en los que la gente van a poder escuchar las canciones que le gustan. Nosotros somos una banda que toca las canciones que a la gente le gustan y van a poder escuchar entre 25 y 30 canciones en el show. Es un show largo en el que obviamente vamos a hacer un repaso por varios discos, por varios momentos de la banda. Para la gente que conoció la banda al principio hay canciones del primer disco, también habrá canciones de Leche de tigre, que es el disco nuevo que va a salir en febrero. Claramente, son canciones que vamos a estrenar en vivo, va a ser muy bonito para la banda y seguramente para la gente que nos va a ir a ver.

También podrán escuchar, además de Persona Favorita, el último sencillo, Gobiérname, Daniboy, que han sido canciones que a la gente le ha gustado mucho y muy seguramente estarán en el playlist de la gira en Colombia. La gente va a poder escuchar canciones de los discos viejos y del nuevo también.

De Persona Favorita hace unos días publicaron una nueva versión con Conociendo Rusia, ¿Cómo fue trabajar con ellos para darle un nuevo aire a esta canción?

Persona Favorita es una de las canciones más fuertes que trae Leche de tigre, y con Mateo Sujatovich nos conocemos hace un tiempo y hablamos de hacer cosas y precisamente se dio para que Mateo pudiera montar nuestra canción, que creo que le funciona bastante bien. Soy un absoluto admirador de su música. A mí encanta lo que viene haciendo. Me parece que él y los Bándalos Chinos han energizado un poco esa escena argentina que venía como cayendo un poco desde los años ochenta y noventa. Siento que con estas bandas se está poniendo el pop rock y lo alternativo en Argentina otra vez en el mapa. Muy contentos de contar con Mateo, con Conociendo Rusia en esta colaboración.

Y en el disco habrá varias colaboraciones más que vamos a ir contando en su momento. Esta es la primera.

El otro año lanzan Leche de tigre, el nuevo disco, ¿qué más se viene para Diamante Eléctrico en 2023?

Muy seguramente vamos a estar haciendo un lanzamiento en Bogotá y un lanzamiento en Ciudad de México, alrededor de abril o mayo, para que la gente pueda escuchar todas las canciones nuevas de este disco en un ambiente digamos un poco más íntimo, esto es lo que vamos a hacer para el lanzamiento, pero claramente el otro año hay festivales, hay un montón de cosas que van a estar pasando con la banda, que va a estar bastante movida por por todo lo que vamos a hacer con el disco. Estamos muy emocionados por lo que tiene para el 2023 para la banda.

Leche de tigre, tengo entendido, fue compuesto para que suene más a un disco de banda, volviendo un poco a esas raíces, dejando a un lado sonidos digitales y sintetizados ¿cómo fue el proceso de composición?

Bueno, el Mira lo que me hiciste hacer fue un disco que hicimos durante pandemia, y fue un disco que hicimos obviamente que separadas porque yo estoy en México, Daniel está viviendo en Bogotá y el productor estaba en Los Ángeles, entonces fue un disco que hicimos un poco a distancia. Y cuando nos pudimos ver las caritas, quisimos hacer un disco donde la banda estuviera tocando toda en vivo, junta. Entonces fueron canciones que se grabaron en cinta, a la vieja escuela, y siento que lo logramos porque ya nos hacía falta otra vez volver a hacer eso.

El proceso fue simplemente, como la mayoría de las canciones las escribo yo, la otra mitad las escribe Daniel, las letras son mías, pero pero siempre entre los dos estamos como haciendo toda la música y siento que volver otra vez y poder utilizar el espacio para sentarnos en un estudio en México que está muy chingón y que se llamaba El Desierto y estuvimos allí como dos semanas todos juntos para experimentar con sonidos, creo que le dio un aire bacano al disco, y un poco diferente a Mira lo que me hiciste hacer, que era también lo queríamos.

