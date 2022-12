Actor de ‘El man es Germán’ reveló cómo superó sus problemas con el alcohol: “Media botella de aguardiante... con eso comenzaba mi día”

El actor Rafael Zea confesó que, durante su época universitaria, tomaba todos los días

El actor Rafael Zea, recordado especialmente por su papel de Michael Giovanny, en la famosa serie de ‘El man es Germán’ recientemente reveló que tuvo problemas con los excesos con el alcohol y, por fortuna, pudo dejarlo sin recurrir a ayuda psicológica.

La confesión del actor se dio en medio de una entrevista con Diva Rebeca, el personaje creado por el también actor y activista Omar Vásquez para entrevistar a famosos sin filtro. En ese diálogo el famoso reveló que, durante su época universitaria, empezó a frecuentar las bebidas alcohólicas y que llegó al punto de desayunar aguardiente.

La conversación surgió luego de que el actor señalara que tiene una personalidad de ‘tía’ en la que está constantemente pendiente de sus amigos y que, en producciones como ‘El man es Germán’ solía ser el que cuidaba a sus compañeros que se pasaban de tragos. Por lo que Diva Rebeca señaló que “no ha sido vagabundo”, a lo que Zea señaló que lo fue mucho más joven.

“En la época de la universidad, aunque era tan ñoño que aún borracho y todo me iba muy bien en el estudio”, señaló entre risas el actor. Pero recordó que tenía una profesora de actuación que lo quería mucho y que cuando empezaron sus problemas con el alcohol fue esa actriz -de quien no quiso revelar su nombre- la primera en querer hacerlo reflexionar.

Rafael Zea durante las grabaciones de 'El man es Germán' (Colprensa)

Rafael Zea recordó que “yo empecé a beber mucho y entonces mis compañeros empezaron a darle quejas a la profesora, ‘marica, Rafita está llegando borracho todos los días, desde la clase de las nueve ya está a media caña’”.

Ante esa alerta, la profesora decidió actuar y un día después de clases invitó a Zea a un bar. “Rafita te cité acá porque siento que ya el trago se te está saliendo de las manos ... el trago es una cosa muy delicada, tú eres muy joven y no sabes nada de la vida”, era lo que la actriz le decía a su estudiante, pero en medio de la conversación se tomaron varias cervezas, “mientras me hablaba de la importancia de no beber me pegué una rasca ni la hijue** ... y terminamos llorando los dos borrachos”, recordó el actor.

A pesar de lo curioso de esa charla, que terminó con ambos bajo los efectos del alcohol, el actor señaló que sí reflexionó sobre sus comportamientos y concluyó que estaba teniendo problemas con las bebidas alcohólicas. El actor expresó que logró manejar la situación hasta graduare, pero que sin darse cuenta “yo no desayunaba, abría la nevera y había cebolla y media botella de aguardiante ... con eso comenzaba mi día”.

El actor destacó que dejó el alcohol cuando estuvo estudiando en Argentina, por decisión propia

Nuevamente la vida del actor estaba girando en torno al alcohol y por esa época tuvo la oportunidad de irse a estudiar a Argentina, un país en el que señaló que el vino le era muy asequible para su estilo de vida como estudiante.

“Vi mi habitación y el desastre, un montón de botellas, y pensé ‘mi papá se está rompiendo el culo para que yo esté acá' y yo me voy a gastar la plata en esto ... ese día cogí las botellas y las boté, desde ahí no volví a tomar”, recordó el actor señalando que no tuvo problemas como el síndrome de abstinencia y que en la actualidad toma un trago de vez en cuando.

Sobre los motivos por los que tomaba tanto licor, pregunta que le hizo Diva Rebeca, el artista señaló que no tenía motivos por conflictos o problemas en su vida. “Yo en realidad lo hacía por parchar, era muy feliz en la Universidad, la pasaba bien con mis compañeros. Tomaba rico, era la época de la Universidad, después de unos años simplemente dije ya está bueno de esto”.

