Trabajadores aéreos buscan que Gustavo Petro apoye integración de Avianca y Viva Air

Avianca y Viva solicitaron integración, pero la Aerocivil la negó. FOTO: Jesús Avilés

Un nuevo capítulo se sumó a la novela de la solicitud de integración que le hicieron a la Aeronáutica Civil (Aerocivil) las aerolíneas Avianca y Viva Air para salvar de la desaparición a esta última, que sufre de dificultades económicas.

Tras la negación de la entidad aérea sobre dicha solicitud, y luego de que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formuló pliego de cargos contra dicho proceso, los trabajadores aéreos enviaron una carta al presidente Gustavo Petro con el fin de que apoye la iniciativa de las aerolíneas.

La carta firmada por la Asociación Colombiana de Auxiliares de Vuelo (Acav), el sindicato de los Tripulantess de Cabina de Colombia (Sintratac) y la Asociación Colombiana de Mujeres en Aeroespacial (Acma) resalta que se tiene la esperanza que el Gobierno priorice los derechos humanos fundamentales, entre ellos, el derecho al trabajo, el de asociación y negociación colectiva.

“Los ciudadanos de Colombia por este nuevo renacer de la democracia participativa, depositamos nuestro voto de confianza por usted señor presidente de los colombianos. Ahora, llego la oportunidad de materializar nuestros anhelos nacidos en la nueva visión de país”, manifestaron.

También precisaron que del trabajo de quienes son representados por estas entidades depende la educación, salud y alimentación de familias.

“Que no se apague la luz de la alegría de nuestros hogares y nuestras familias cuando llega el pan a la mesa. Que las ilusiones de nuestras niñas y niños se mantengan y vean un futuro promisorio en una nación incluyente que nos permita crecer juntos”, puntualizaron.

Concluyeron al decirle al presidente Petro que en sus manos está su futuro y el porvenir de las familias.

“Le rogamos nos ayude a salvar a Viva, permitiendo que Avianca tenga la posibilidad de tomar las decisiones necesarias para ello”, dijeron.

Necesita apoyo financiero

A pocos días de que finalice 2022, los directivos de Avianca sostienen que la aerolínea de bajo costo necesita apoyo financiero para sobrevivir porque, de lo contrario, la compañía aérea no podrá continuar operando bajo sus propios recursos.

El director ejecutivo y presidente de Avianca, Adrian Neuhauser, señaló que en el caso de que la Aerocivil no apruebe el recurso de apelación que la compañía aérea presentó para salvar a Viva Air tras el no que se recibió en la primera instancia, no cuentan con un “plan B” para rescatar a la aerolínea de bajo costo lo que podría significar su inminente desaparición.

“No hay mucho plan B. Nosotros creemos que Viva necesita apoyo financiero. Tenemos una visión global por sus acreedores y podemos imaginar que están en una situación crítica. Estamos hablando de 5.000 empleos directos, 22 aviones que están volando. Creemos que lo correcto para la conectividad del país es permitir que Viva se salve. Negarle a Viva el derecho a salvarse por una preocupación competitiva con Avianca es una decisión equivocada”, manifestó Neuhauser.

Neuhauser recordó que, ante el interés y voluntad de Avianca de participar activamente en el salvamento y en la recuperación de Viva, la compañía entregó una serie de propuestas a la Aerocivil como devolver slots -permisos de aterrizajes y despegues- en Bogotá, con el fin de que otras aerolíneas puedan incrementar sus operaciones en dicha terminal aérea o restringir la variación de tarifas.

No obstante, el director ejecutivo de la aerolínea reiteró que, pese a la amplia gama de propuestas que pongan sobre la mesa, la autoridad aérea será la que finalmente tomé la decisión.

“Nosotros creemos que esa es la solución correcta (...) No hay nada que nos encantaría más que Viva pudiera sobrevivir por sus propios medios, somos inversionistas económicos en Viva y si es exitosa, nosotros somos exitosos, pero no creemos que eso sea posible, y no hay nada que creamos que sea peor que permitir que Viva falle y que queden pasajeros en tierra, personas desempleadas, conectividad perdida, 10 años de desarrollo de una marca tirados a la basura”, aseveró Neuhauser.

