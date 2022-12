Avianca responde a apertura de investigación de la SIC por integración con Viva Air

En la imagen, el presidente y CEO de Avianca, Adrian Neuhauser, y la vicepresidente de comunicaciones de Avianca, Carolina Cortés. Ilustración: Jesús Áviles-Infobae Colombia

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abrió investigación a la aerolínea por la presunta unificación de sus acciones sin la autorización de las entidades reguladoras con Viva Air. Aunque ya se habían hecho las solicitudes pertinentes ante la Aerocivil en meses anteriores, la SIC encontró fallas en el proceso bajo la categoría de “prácticas empresariales restrictivas”.

Avianca emitió un comunicado oficial en el que aclara que ya recibió la notificación por parte de la SIC, pero la información que circula no es precisa y no expone las razones precisas por las cuales la empresa ha entrado en investigación.

“Como ya lo ha manifestado la compañía, algunos de los argumentos, hechos y afirmaciones que se han filtrado a la opinión pública inducen a una información errada, incompleta y engañosa por parte de terceros interesados en relación con una supuesta integración no informada entre las aerolíneas, lo cual es falso y no ha sucedido a la fecha en espera de la decisión de la Aerocivil a este respecto”, menciona el documento.

A pesar de que las aerolíneas ya han manifestado la intención de unirse bajo la misma firma representativa para ampliar su capacidad de mercado, la SIC encontró irregularidades en la solicitud debido a que Avianca, presuntamente, ya habría comprado la totalidad de las acciones de la compañía que le ha hecho competencia durante los últimos 10 años y que ahora quiere como aliada.

En abril del 2022 las aerolíneas anunciaron su vinculación comercial para ser parte de un mismo grupo empresarial; sin embargo, la solicitud de integración oficial se hizo hasta agosto. por lo cual se detuvo el proceso de vinculación y ahora se abrió investigación oficial, según lo anunció la SIC en un memorando firmado por una de sus representantes.

“Atendiendo la solicitud bajo consecutivo 50 del radicado del asunto me permito informar que el número asignado para la resolución de apertura de investigación dentro del radicado de la referencia es 86717 de fecha 6 de diciembre de 2022″.

El CEO de Avianca, Adrian Neuhauser, en la rueda de prensa que organizó la compañía el pasado 6 de diciembre se defendió y justificó que de no ser aprobada la unificación, lo más seguro es que Viva Air no sobreviva. El empresario aseguró que Viva Air, empresa que desde hace 10 años se ha mantenido como una de las grandes competencias de Avianca en Colombia, ya no estará en condiciones de continuar por sí misma, es decir, podría desaparecer.

Ante las presuntas irregularidades respecto a las fechas de unificación de las empresas y las fallas en el proceso por la nula intervención de las entidades reguladoras, Avianca emitió un comunicado aclarando la situación.

“El 29 de abril de 2022 se llevó a cabo la adquisición indirecta de los derechos económicos de Viva por parte de la holding de Avianca. Esta transacción no incluyó los derechos de control, políticos ni de voto de esa aerolínea y, por ende, tampoco su administración ni control. Es decir, las aerolíneas se han mantenido independientes, autónomas y competidoras en el mercado hasta la fecha”, se menciona en el documento.

Los representantes de la empresa investigada aseguran que este no era un proceso que debían autorizar las entidades gubernamentales, ya que se trataba de un acuerdo que no afectaba las normas de competencia con la firma de esta vinculación y que además es necesaria para ‘salvar’ a la aerolínea de bajo costo.

Suponiendo que las investigaciones no confirmen la irregularidad y que las empresas finalmente puedan firmar esta alianza, el mercado de vuelos en Colombia contaría con un grave problema, según afirman representantes de las demás aerolíneas en el país, y es que con este hecho Avianca dominaría cerca del 60 % del mercado generando riesgos para la competencia y los consumidores.

