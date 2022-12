Nicky Jam expresó nostalgia por sus días en Medellín: “Quiero natilla y buñuelos de Colombia”. Foto: Instagram @nickyjam

Es bien sabido por los fanáticos de Nicky Jam el amor y agradecimiento que siente el cantante urbano por Colombia, puesto que en el pasado vivió en la ciudad de Medellín. De hecho, por estas épocas navideñas el intérprete de ‘Hasta el amanecer’ recordó el país en el que años atrás rehizo su carrera en el reguetón al escribir en Twitter: “Quiero natilla y buñuelos de Colombia”.

Dicho tuit data del pasado lunes 19 de diciembre y fueron varios los usuarios que le recordaron al reguetonero que en Colombia tiene las puertas abiertas. Incluso, la influenciadora Sofía Castro le respondió: “Bebé cae”.

También le puede interesar: Nicky Jam patrocinará becas para estudiantes de música: así las puede solicitar

Quiero natilla y buñuelos de Colombia — Nicky Jam (@NickyJamPR) December 19, 2022

¿Por qué es tan importante Colombia para Nicky Jam?:

El cantante urbano lleva haciendo música desde su infancia, sus inicios en la industria fueron en Puerto Rico. Sin embargo, los excesos y la indisciplina lo desviaron del camino y estuvo por largo tiempo ausente del mundo musical. Vale recordar que en una antigua entrevista que Nicky Jam tuvo con Jaime Bayly habló del tema, recordando cómo fue su llegada a Colombia tras una década sin lanzar un tema.

“Alguien me dijo: en Colombia te quieren para un evento. Yo dije: lo que sea. Fui pa’ allá a hacer el show y me trataron en Colombia como si nunca hubiera desaparecido del mundo de la música... y yo venía creyéndemome en Puerto Rico que no era nadie porque llevaba mucho tiempo sin sacar música... ellos (colombianos) me dieron esa moral que me hacía falta para volver a levantarme”.

También le puede interesar: El nuevo juguete de Nicky Jam, un avión de 8 millones de dólares: “Mi pájaro de acero”

Posteriormente, Nicky Jam se radicó en Medellín. Por otro lado, luego de que su carrera volviera a tomar fuerza, el también intérprete de ‘Travesuras’ ha resaltado en más de una oportundiad todo lo que significa Colombia para él, por ejemplo, en 2019 expresó para la Agencia EFE:

“Yo amo mi Colombia, mi Colombia es todo para mí. Colombia me dió todo, yo estoy aquí por Colombia”.

También le puede interesar: Nicky Jam fracasó en su intento de resolver el conflicto entre J Balvin y Residente

En Medellín vivió durante tres años, inicialmente en un pequeño apartamento que se ajustaba a su presupuesto de entonces hasta que logró alzar vuelo nuevamente y hoy por hoy goza de darse varios lujos.

Tampoco hay que olvidar la buena relación que tiene el reguetonero, nacido en Estados Unidos, con colegas colombianos como J Balvin, con quien tiene canciones como ‘X’ y ‘Superhéroe’. Además, Nicky Jam también ha trabajado musicalmente con otras estrellas colombianas como Shakira, pues en 2017 hizo parte de su canción ‘Perro Fiel’.

Y, más allá de la música, el cantante urbano tiene un programa de entrevistas llamado ‘The rockstar show by Nicky Jam’, por el que ha pasado como invitada la cantante urbana Karol G, nacida en Medellín. Su entrevista data del año 2021.

No sobra mencionar que, en cuanto al género del reguetón se trata, Colombia suena con fuerza en la industria gracias a cantantes urbanos paisas como Maluma, J Balvin y Karol G, principalmente. Los tres cuentan con reconocimiento y éxito internacional llenando estadios y cualquier otro escenario alrededor del mundo.

SEGUIR LEYENDO EN ENTRETENIMIENTO: