Nicky Jam patrocinará becas para estudiantes de música: así las puede solicitar

El puertorriqueño será el patrocinador de la Beca Prodigio que otorga la Fundación Cultural Latin Grammy para realizar una licenciatura en música en el prestigioso Berklee College Of Music (Instagram @nickyjam)

El pasado noviembre el reguetonero Nicky Jam anunció luego de su presentación en los Latin Grammy su compromiso para apoyar a los estudiantes que aspiran a ser músicos profesionales. Esto no quedó en meras palabras, pues la Fundación Cultural Latin Grammy anunció que junto al puertorriqueño se encargarán de patrocinar nuevos talentos para que se formen musicalmente en la prestigiosa academia Berklee College of Music de Boston, Estados Unidos, y que no cuentan con los recursos para hacerlo.

La licenciatura que financiará Nicky Jam tiene una duración de cuatro años. La misma recibe el nombre de Beca Prodigio, pero este año llevará el nombre del intérprete al ser quien la patrocina. Esta se creó hace ocho años y otorga a sus beneficiarios una ayuda financiera que llega hasta los 200 mil dólares. En años anteriores la beca fue copatrocinada por artistas como Juanes (2021), Emilio y Gloria Estefan (2019), Carlos Vives (2018) y Juan Luis Guerra (2016).

A partir de este viernes, la Fundación Cultural Latin Grammy aceptará solicitudes para todas las becas de los aspirantes a ingresar al Berklee College en 2023. Junto con Nicky Jam, el director ejecutivo de su productora La Industria Inc., Juan Diego Medina, también decidió sumarse y contribuir al patrocinio de una de las Becas Talento, valorada en unos 100 mil dólares.

Cuando hizo la promesa de apoyar a los nuevos aspirantes a músicos en los Latin Grammy, Nicky Jam dijo:

“La música siempre ha estado ahí para mí; ha sido el impulso que me ha mantenido en marcha en los momentos más difíciles de mi vida (...) Al ofrecer la Beca Prodigio con la Fundación Cultural Latin Grammy, tengo la oportunidad de compartir mi pasión por la música y ayudar a la próxima generación de creadores de música latina en sus esfuerzos por alcanzar sus sueños”

Requisitos para los aspirantes

Un total de 43 becas están a la disposición de estudiantes de música entre los 17 y 25 años que deseen aspirar a una licenciatura:

- Tres (3) Becas Talento para Matrícula de hasta 100 mil dólares cada una. Se otorgarán a estudiantes para cubrir los gastos de una licenciatura de música de cuatro años a partir del otoño de 2023 en la universidad de su elección.

- Cuarenta (40) Becas de Asistencia para Matrícula de hasta 10 mil dólares. Cada una se concederá a estudiantes que cursan un grado de música. Esta beca se otorga una sola vez a cada estudiante para cubrir los gastos de su matrícula durante un año (válido para el semestre del otoño de 2023 y la primavera de 2024).

Todos los años el Comité de Becas de la Fundación Cultural Latin Grammy evalúa detenidamente las solicitudes de aspirantes a músicos profesionales, valorando sus habilidades y que se cumplan determinados requisitos tanto académicos como artísticos. Hasta la fecha, la fundación ha otorgado más de 7.6 millones de dólares en becas, subvenciones y donaciones de instrumentos musicales por medio de sus programas educativos y eventos alrededor del mundo.

Para solicitar la beca, hay que dirigirse a la página web de la Fundación Cultural Latin Grammy. En el proceso de solicitud se exige que los estudiantes presenten dos videos de audición, dos cartas de recomendación, una carta de aceptación de una universidad acreditada y dos ensayos. Los materiales se pueden presentar en inglés, español o portugués. La fecha límite para solicitar es el 10 de abril de 2023 a las 11:59 p.m. (Hora Este de Estados Unidos).

Seguir leyendo: