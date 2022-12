Miguel Ángel Russo, extécnico de Millonarios, fue confirmado como nuevo DT de Rosario Central

Será el quinto ciclo de Miguel Ángel Russo con Rosario Central EFE/Agustín Marcarián/Archivo

El pasado 17 de diciembre se cumplieron cinco años de la estrella 15 de Millonarios, que derrotó en la final a su rival de patio Independiente Santa Fe en condición de visitante en el Nemesio Camacho El Campín. Esa fue la última vez que el cuadro Embajador gritó campeón en el fútbol profesional colombiano.

Aquel Millonarios era conducido por el entrenador argentino Miguel Ángel Russo, que dejó una huella imborrable en la afición capitalina que recuerda con cariño al exBoca, que a pesar de los quebrantos de salud que sufrió a raíz de un cáncer de próstata, estuvo al frente del equipo con el que fue campeón.

En su estancia por el onceno Albiazul al que llegó comienzos de 2017 tras su paso por Vélez Sársfield, Miguel Ángel Russo dirigió por todas las competencias un total de 111 partidos con un saldo de 45 victorias, 35 empates y 31 derrotas. Además del título del campeonato doméstico, el gaucho fue campeón de la Superliga al superar en el Atanasio Girardot a Atlético Nacional.

A través de sus redes sociales, el conjunto capitalino colgó un video en el que aparece Miguel Ángel Russo que dio unas sentidas palabras en alusión al campeonato del torneo clausura de 2017.

“Hoy es un día muy especial para mí, hoy salí campeón con Millonarios en un partido muy importante y trascendental dentro de la vida de Millos, un saludo para toda su gente, para mis jugadores, para mi cuerpo técnico, para Enrique Camacho y para Serpa. Entre toda la gente del club, todos los empleados un saludo muy grande, felicitaciones para todos y es un día que yo recuerdo mucho dentro de mi historia futbolisitica porque es uno de los días más importante que he logrado en mi carrera, un abrazo grande, los quiero mucho, grande Millos”.

Luego de su aventura por el Al-Nassr FC de Arabia Saudita, el entrenador de 66 años volverá a dirigir en el fútbol argentino dado que fue confirmado como nuevo director técnico de Rosario Central al que ya ha dirigido anteriormente en cuatro oportunidades y llega para tomar la vacante de que dejó Carlos Tévez.

El exMillonarios no ocultó su satisfacción durante su presentación por volver al Canalla al que ascendió a primera división en 2013: “El camino es largo, pero el inicio es bueno. Estoy en el lugar que tengo que estar y eso me gusta. Siempre me tocaron momentos difíciles en este equipo, pero esto es lo que uno busca y quiere”.

“Viene muy duro todo, pero este club tiene fuerza y vitalidad. Trataremos de trabajar y hacer lo mejor, pasamos situaciones más duras. Necesitamos estar lo más rápido con el plantel, trabajaremos mucho para buscar lo mejor y ganar”.

En la Liga Profesional Argentina, Rosario Central quedó en la casilla 20 con 32 unidades y -4 en la diferencia de gol. El debut de Miguel Ángel Russo en quinto ciclo con los Canallas será el 29 de enero cuando reciba en el Gigante de Arroyito a Argentinos Juniors.

