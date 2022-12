Emilio Tapia implicó a la mamá de Karen Abudinen en corrupción y la exministra lo tildó de “canalla”

Emilio Tapia denuncia ante la Fiscalía a la exministra de las TIC Karen Abudinen. Fotos: Colprensa.

En una grabación revelada por Daniel Coronell, Emilio Tapia, hoy sindicado por la desaparición de 70.000 millones de pesos que pertenecen a un adelanto de un contrato firmado entre el Ministerio de las TIC y Unión Temporal Centros Poblados para llevar internet a las zonas más alejadas en Colombia, señaló que la mamá de la exministra Karen Abudinen estaría involucrada en coimas en este caso.

De acuerdo con lo que se escucha, Emilio Tapia contó que la madre de la exministra de las TIC se reunió con un socio de él en Barranquilla, en dicha reunión la mujer le pidió una “tajada” del 7 por ciento sobre el costo total del contrato de Centros Poblados.

Emilio Tapia señaló que no quiso reunirse con la mujer, por lo cual fue su socio, y que -en el caso hipotético de entregar esta tajada- ¿qué les garantizaba que el contrato se les iba a adjudicar a Centros Poblados, por lo cual no habrían accedido?.

“A nosotros. A mí me habían abordado. Yo no había accedido al tema. Nunca quise asistir a ninguna reunión, porque no me interesaba, no me interesaba. El socio me dijo ‘mira me está hablando la mamá de la ministra’, la mamá, aquí en Barranquilla. Y tal. Y me está llamando que para organizar el tema, que no sé qué. Yo le dije ‘mira, si tú quieres escucha pero yo no asisto a eso’. Efectivamente, se reúne, habla ¿Y sabe cuánto le pidió? 7 por ciento”, se escucha en la grabación.

La grabación correspondería al 2020, ya que en el 2021 la madre de la ministra Karen Abudinen falleció debido a complicaciones por la COVID-19.

La exministra, al conocer la grabación revelada por Daniel Coronell, tildó a Emilio Tapia de “canalla” y defendió a su madre ya fallecida de las aseveraciones del hoy sindicado en la licitación irregular de Centros Poblados.

La exministra señaló a El Tiempo (ET) que “escuchar al dos veces capturado Emilio Tapia, el ‘gran ciudadano’ para muchos, pretendiendo enlodar hoy la memoria de mi madre, que murió a consecuencia del covid-19 el año pasado, es sencillamente una canallada. Haría lo que hice en su momento una y mil veces más sin que me tiemble la mano porque yo sí tengo la conciencia tranquila y porque con la memoria de mi madre no se juega. Todos estamos expuestos a lo que otros digan. No se pueden dar por ciertas semejantes infamias”.

Fiscalía niega la existencia de un principio de oportunidad para beneficiar a Emilio Tapia, a pesar de grabaciones

El pasado lunes 5 de diciembre, la Fiscalía General de la Nación negó la existencia de un preacuerdo con Emilio Tapia, una de las cabezas del escándalo de corrupción de Centros Poblados y el Ministerio TIC, que en ese entonces estaba a cargo de Karen Abudinen.

A través de una constancia, el organismo de control desmintió que se hubiera concretado dicho principio de oportunidad con el contratista que, en días pasados había asegurado que gracias a él se conoce del escándalo de desviación de recursos en las Emcali.

“(...) en la fecha y hora se hace constar que, este despacho de la Fiscalía Seccional adscrito a la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía General de la Nación, al día de hoy lunes 5 de diciembre del año 2022, NO HA SUSCRITO, CELEBRADO O CONCERTADO ningún preacuerdo y/o principio de oportunidad con el señor Emilio José Tapia Aldana”, sostuvo la entidad en el documento.

También Daniel Coronell dio a conocer una grabación en la que Emilio Tapia habla de un preacuerdo entre él y la Fiscalía para reducir su sentencia.

SEGUIR LEYENDO: