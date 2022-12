Actriz de ‘Padres e hijos’ se refirió a la muerte de su hijo: “Empezó a mezclar alcohol y drogas”

"Cuando él ya se sintió recuperado se fue a seguir trabajando. Lo llevé a la Clínica Marly, allá lo trataron durante dos semanas y a las dos semanas murió, absolutamente intoxicado”, recordó

El 17 de noviembre de 2018 se convirtió en una de las fechas más difíciles para la actriz colombiana Haydée Ramírez. Aquel día, luego de sufrir de un severo cuadro de adicción, el joven perdió la vida. En medio de una entrevista con el programa de chismes y entretenimiento del Canal Caracol, La Red, la artista, recordada por su participación en la novela ‘Padres e hijos’, entregó detalles de los últimos días que pasó con su primogénito antes de los fatales hechos. Para esos momentos, empezó a padecer de depresión y dejó de comer.

“Mi hijo murió el 17 de noviembre. Empezó a mezclar alcohol, a mezclar drogas, y eso hace que ya no sea un cuadro de ansiedad y depresión, sino un cuadro de adicción (...) Él me dijo: ‘Yo me siento bien, vamos a hacer un tratamiento’; yo le dije ‘mi amor, listo, nos vamos los dos a Subachoque’. Pasamos un mes fantástico (...) Cuando él ya se sintió recuperado se fue a seguir trabajando. Lo llevé a la Clínica Marly, allá lo trataron durante dos semanas y a las dos semanas murió, absolutamente intoxicado”, comentó Haydée Ramírez en su conversación con aquel programa de televisión.

“Fue en ese momento de desesperación que, uno en medio de la negación también y de la incertidumbre, de la sorpresa, hablé con mi hijo durante una hora que dura la sesión, de cosas muy particulares que solo él y yo sabíamos”, destacó antes de hablar de su llegada a un grupo de apoyo que la ayudó a afrontar la muerte de su hijo.

“Llegué a un lugar absolutamente amoroso donde todos los padres que están ahí han perdido un hijo. O sea, una llega a un lugar donde la gente sabe uno lo que está sintiendo, por lo que está pasando y cómo debe acompañar”, concluyó Ramírez al relatar su historia.

El pasado mes de octubre, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reveló que en Colombia la mayor adicción de los colombianos es el alcohol. Un 84,0% de la población estudiada así lo manifestó. A esta sustancia le siguió el cigarrillo con un 33,3%. A la lista se suma la marihuana, con un 8,1%; la cocaína con el 2,1%; los medicamentos no formulados con un 1,8%; sustancias inhalables como bóxer o popper, con un 1,6%; el bazuco, con un 0,5% y la heroína, con un 0,1%.

Hacia junio de este año, el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses revelaron que desde el año 2013 hasta el 2020 se contabilizaron 28.541 muertes asociadas a consumo de drogas. La investigación, comentó el Ministerio, “partió del análisis de la información de toxicología de las muertes que entran por lesiones de causa externa, con lo que se logró una aproximación más precisa sobre de los fallecimientos asociados al consumo de SPA”.

Dentro de algunos de los exámenes para identificar las causas de muerte de aquellas personas, se halló, principalmente, rastros de consumo de alcohol, cocaína y marihuana. Así mismo, se encontraron 37 casos asociados a morfina y 19 a tramadol.

“El llamado es a que la ciudadanía participe en las Redes de Cuidado, en los Frentes de Seguridad y hagan parte de los entornos de confianza que estamos construyendo para nuestras niñas, niños y jóvenes en Bogotá. Además, a través de la denuncia, las autoridades pueden iniciar las labores de investigación criminal que lleven a la desarticulación de bandas delincuenciales”, sostuvo, al respecto de la situación de Bogotá, Aníbal Fernández de Soto, secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Entre el 2020 y junio del 2022, por ejemplo, se incautaron, en la capital colombiana, 9.648 kilogramos de sustancias psicoactivas en Bogotá.





