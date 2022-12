El cantante Omar Geles fue operado de emergencia en Valledupar

Omar Geles. (Colprensa - Diego Pineda)

Durante las últimas horas el nombre de Omar Geles ha sonado con fuerza entre los medios de comunicación en vista de una operación de emergencia a la que debió someterse. ¿Qué ocurrió? pues bien, el cantante y compositor de vallenato fue internado en una clínica de Valledupar por cálculos en la vesícula.

Según expresó Yesid Geles -hijo del intérprete vallenato- a medios nacionales como El Tiempo, fue el viernes pasado que su padre comenzó a presentar intensos dolores que fueron tomando fuerza con el correr de las horas, por lo que tras ser examinado por los médicos se concluyó que debía ser intervenido quirúrgicamente.

“Lo operaron el pasado sábado a las 11 de la mañana y a las cuatro de la tarde ya estaba en la casa. Los médicos le recomendaron reposo, por ello, tiene que reagendar los conciertos”, agregó Yesid Geles.

Son doce los shows en Colombia que ahora debe reprogramar, puesto que su incapacidad tiene una duración de dos semanas. En sus redes sociales el artista todavía no se ha pronunciado sobre su estado, aunque se sabe por su hijo que su recuperación va bien. Por lo pronto, desde el Twitter del Festival de la Leyenda Vallenata le desearon una pronta mejoría.

“Deseamos pronta recuperación para el Rey Vallenato Omar Geles, quien fue intervenido quirúrgicamente en una clínica de Valledupar”, fue el mensaje compartido el pasado sábado 17 de diciembre.

Desde el Twitter del Festival de la Leyenda Vallenata le desearon una pronta mejoría a Omar Geles tras operación de emergencia. Foto: Twitter

Cómo nació ‘Tarde lo conocí', una de las composiciones más famosas de Omar Geles:

Entre todas las canciones que ha escrito Geles una de las más populares, indiscutiblemente, ha sido ‘Tarde lo conocí', interpretada por Patricia Teherán. Empero, ¿cómo se originó este tema? ¿de dónde surgió la inspiración? bueno, en agosto pasado durante una entrevista para Suso el Paspi, el cantante de vallenato contó la historia detrás, la cual tuvo como punto de partida una presentación musical que el también acordeonero hizo en un banco de Valledupar, allí conoció a una gerente que le pareció muy bonita.

“Era tarde la conoci, yo lo hago de hombre para mujer, en esa fiesta compuse esa canción. Total, cuando estoy grabando... estaba el estutio A y el estudio B, y yo estaba en uno de los dos, y Patricia Teherán todos los días me decía: -mi canción, mi canción- yo esa canción se la había dado a Beto Zabaleta, estaba esperando que la grabara; me enteré en esos días que no la grabó y yo dije: con esta es que me voy a quitar a Patricia de encima; se la di y le cambié el sentido de mujer para hombre”.

Omar Geles y su éxito en Spotify durante este 2022:

Al día de hoy, Omar Geles sigue siendo escuchado con éxito entre el público, de hecho, el pasado 5 de diciembre agradeció en sus redes sociales la buena recepción que ha tenido en plataformas como Spotify, en la cual a lo largo y ancho de este 2022 obtuvo dos millones de oyentes y doce millones de reproducciones.

“Gracias por estar siempre presentes y más en este 2022 escuchando mis canciones en Spotify - aquí me doy cuenta que nada ha sido en vano y veo el amor de Dios reflejado en el cariño que me tienen. Realmente los amo con todo mi corazón”, escribió en Instagram.

