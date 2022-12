Shakira recibió reconocimiento internacional por ‘Te Felicito’ y ‘Monotonía’

Waka Waka y otras canciones de Shakira de los mundiales fueron lanzadas oficialmente en español. Foto: Instagram @shakira

Shakira se ha convertido en una de las artistas más escuchadas en las últimas décadas, muestra de ello es el reconocimiento que recibió hace algunos meses de Spotify por ser la primera cantante latina con más de 200 millones de reproducciones en la plataforma de streaming.

Algunas de estas canciones son Antología, Inevitable de los años noventa; de la década del 2000 destacan Whenever, Wherever; Hips Don’t Lie, La tortura, entre otras. De la década deL 2010 están Waka Waka, Can’t Remember To Forget You y Chantaje y, DEL 2020, destaca Me Gusta, la colaboración con Anuel AA, y Te Felicito.

A través de su cuenta oficial de Instagram, en la que acumula más de 77 millones de seguidores, la colombiana compartió un nuevo logro en su carrera artística que involucra los más recientes sencillos musicales: Te Felicito y Monotonía, composiciones que se produjeron en medio de su separación de Gerard Piqué.

El 21 de abril, Shakira lanzó la canción Te Felicito en colaboración con el puertorriqueño Rauw Alejandro y a pesar de que su fanaticada estuvo esperando meses este sencillo, tardó en despegar de todas las plataformas musicales. Sin embargo, los malos números fueron revertidos con creces y, actualmente, es una de las más escuchadas en el mundo.

Gracias a este éxito que tuvo la canción, la colombiana recibió varios reconocimientos en los países en los que el tema está posicionado en los primeros lugares de las listas musicales. En Estados Unidos recibió disco de platino – diamante; mientras que en Perú, España, México, Argentina, Centroamérica, el Caribe y Colombia, recibió discos de platino.

Mientras tanto, en países como Brasil, Francia, Italia y Portugal, la colombiana recibió disco de oro por las reproducciones de la canción, que según los seguidores de la barranquillera en redes sociales se convirtió en un himno al desamor por el mal momento que vivió Shakira junto a Gerard Piqué en los últimos meses desde que se confirmó su separación.

Shakira recibió reconocimiento internacional por el éxito de Te Felicito y Monotonía. Tomada de Instagram @shakira

El pasado 19 de octubre, Shakira estrenó su sencillo Monotonía y con este rompió nuevos récords entre los que se encuentran el lanzamiento en español más escuchado en las plataformas de streaming. Adicionalmente, el video logró más de 32 millones de reproducciones en LAS primeras 48 horas de publicado.

Shakira logró unir a miles de personas en torno al estreno de su video y consiguió en menos de una hora cerca de 52.000 reproducciones en YouTube en el día de su estreno. Asimismo, las diferentes plataformas de streaming como Spotify, Deezer, Apple Música, entre otros, lanzaron en simultáneo el sencillo.

Asimismo, las diferentes plataformas de streaming como Spotify, Deezer, Apple Música, entre otros, lanzaron en simultáneo el sencillo. También la barranquillera puso a bailar a sus seguidores a ritmo de bachata, que entre sus frases dice:

“Tú en lo tuyo y yo haciendo lo mismo... Fuimos cómplices del egoísmo... Nos olvidamos de lo que un día fuimos y lo peor es que... No fue culpa tuya ni tampoco mía... Fue culpa de la monotonía... Nunca dije nada, pero me dolía... Yo sabía que esto pasaría”.

