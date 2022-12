Miguel Polo Polo dice que los negros no deben “andar harapientos o con el pelo hediondo”

Miguel Polo Polo y sus críticas a la estética de los afrocolombianos. Crédito: Colprensa

El influenciador de derecha y representante a la Cámara por la curul de las negritudes, Miguel Polo Polo, vive de despertar polémica en sus redes sociales e intervenciones ante el Congreso. Este sábado, 17 de diciembre, a través de su cuenta de Twitter, se despachó contra la apariencia de algunas personas afrocolombianas.

El activista libertario aseguró, ante sus más de 187 mil seguidores en la red de microblogging, que las personas de su etnia hacen elecciones de vestuario y cabello según un estereotipo que calificó como ignorancia. “Creen que para representar a los negros uno tiene que andar lleno de manillas o con un taparrabos africano ¡Cuánta ignorancia!”, trinó.

“Los negros no tenemos que andar harapientos o con el pelo hediondo. Ese es un estereotipo que la izquierda creó y que desde mi curul nos encargaremos de destruir”, aseveró Polo Polo.

El congresista, que lleva una sortija de matrimonio para mostrar que está casado con el capitalismo, escribió media hora después que respeta la libertad de las personas de su raza para “andar con el pelo hediondo a trapero”. Sin embargo, anotó que las personas negras no están obligadas a llevar un pelo hediondo para representar a su comunidad. “¡Eso es racismo y está mal!”, remató.

No es la primera vez que el representante usa términos desobligantes contra la comunidad negra a la que representa. Un blanco común de sus críticas es la vicepresidenta y lideresa afro, Francia Márquez Mina. Por ejemplo, cuando fue mencionada como una de las 25 mujeres más influyentes, según el diario inglés Financial Times, el congresista dijo que ella sí influye, “pero lástima y vergüenza para la población negra”.

De hecho, durante la campaña a la Presidencia que finalmente ganó Gustavo Petro, Polo Polo emitió varios comentarios desobligantes contra la entonces fórmula vicepresidencial. Incluso, uno de ellos fue sujeto de una demanda por calumnia ante la Fiscalía General de la Nación.

“Quieren hacer creer que si eres negro, automáticamente eres bueno y oprimido, y si eres blanco entonces eres malo y opresor. El color de piel no determina NADA. Así como hay blancos buenos, como Jhoana Bahamón, también hay negros malos, como la estafadora de Francia y el Negro Acacio”, dijo el congresista en el comentario demandado, por el que luego recibió la orden de retractarse.

Los negros, según Polo Polo

En otro comentario de la misma época, el representante de las negritudes explicó sus expectativas personales para la gente de su raza mientras volvía a meterse con Márquez. “La diferencia entre Francia Márquez y yo, es que ella quiere un pueblo negro harapiento, resentido, amargado y mendigo de limosnas del Estado. Yo quiero negros capitalistas, millonarios, que miren al futuro, y que perdonen y olviden las injusticias del pasado. Esa es la gran diferencia”, indicó.

Polo Polo también es un negacionista de la desigualdad por cuestiones de raza. Por ejemplo, en una ocasión, escribió: “Yo no comparto de que hoy en día se utilice el color de piel para acceder a cierto tipo de beneficios, para inspirar lástima, para inspirar auto conmiseración, para inspirar pobreza. A mí ese discurso de ¡ay, yo soy pobrecito, es que a mí me abandonó el Estado. Es que yo estoy así por culpa de unos opresores. A mí me parece patético y cobarde”.

