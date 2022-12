Los tres vicios “insubsanables” de la ‘Paz total’ de Petro que demandan Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín

Tres congresistas uribistas demandan la Ley de Paz Total de Petro. Fotos: Colprensa.

Las tres senadoras del partido uribista, Centro Democrático, Paola Holguín, Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, demandaron la Ley de Paz Total que se radicó recientemente y que representa el camino que quiere tomar el gobierno del presidente Gustavo Petro en cuanto a la terminación del conflicto armado en el país y que históricamente ha afectado en todos los aspectos a la población, sobre todo de las zonas más alejadas.

Las demandantes argumentan que son tres los puntos que no se están contemplando dentro de la Ley: uno de ellos tiene que ver con la omisión de criterio por parte del Consejo Superior de Política Criminal.

“El artículo 167 de la Ley 65 y el Decreto 2055 de 2014 exigen concepto previo al Consejo de Política Criminal para la Ley de paz total. Una sentencia de la Corte Constitucional fue clara, que era obligación del Congreso hacer cumplir la solicitud del concepto sopena de dar invalidez de las normas que generaban”, sentenció Holguín.

Entretanto, la senadora María Fernanda Cabal, como una de las líderes de la oposición al gobierno de Petro comentó sobre dicha Ley:

“Consideramos que la Constitución Política de Colombia debe ofrecerle garantías a las víctimas que tiene el Estado colombiano la obligación, que además es convencional, de investigar, juzgar y sancionar los hechos de violencia”.

Valencia por su parte comentó que desde el gobierno se está usando mal las facultades de la Ley, lo cual es contraproducente, refiriéndose a la posible liberación de miembros de la ‘Primera Línea’: “Sacó, con base en esa Ley, las facultades para liberar a la primera línea y no se le puede olvidar a los colombianos. No se le puede olvidar a los colombianos esos dos artículos, precisamente, que decían lo que están haciendo hoy en día los votó negativamente el Congreso, que dijo no va a haber libertad para los integrantes de la primera línea”.

Y es que el tema de los jóvenes que podrían quedar libres antes de la Navidad y que hacen parte de la ‘Primera Línea’, ha sido uno de los más mediáticos y confrontados entre el Gobierno y el Congreso, pues las dos partes se encuentran divididas sobre el deber ser en el tratamiento de la justicia para estas personas.

Incluso desde la misma ciudadanía han dejado saber su opinión frente al hecho de que se libere a personas que participaron bajo la ‘Primera Línea’ en las protestas del 2021 y que afectaron a varias estructuras en cercanías, por ejemplo del Portal Américas.

La oposición rechazó la posibilidad de indultar a la Primera Línea. Foto: Colprensa

¿Qué ha dicho el presidente Petro sobre los jóvenes de la ‘Primera Línea’?

En recientes declaraciones, el Presidente de la República comentó en entrevista con Semana cómo se llevará a cabo la liberación y posicionamiento de algunos miembros de la ‘Primera Línea’ como gestores de paz:

“En la ley se habla del conflicto social, y se nombran voceros cuando ese conflicto social ha terminado con muchas personas en la cárcel... Sí, se puede, claro. Y lo vamos a hacer. Ya lo firmamos. Lo que pasa es que la propuesta hizo pensar que nosotros íbamos a meternos en el proceso judicial y a sacar gente de la cárcel rompiendo los procesos judiciales. Para nada. Es igualito que cuando el presidente Álvaro Uribe sacó de la cárcel a la señora Karina. La nombró gestora de paz”.

