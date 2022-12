Imagen de referencia. Vecinos de Portal de Américas demandarán por liberación de los integrantes de la ‘primera línea’. Foto: Colprensa - Camila Díaz

El pasado viernes 16 de diciembre, el Gobierno reveló los nombres de las siete personas que saldrán en libertad, integrantes de la ‘Primera Línea’, porque serán nombrados voceros de paz. Ante esta decisión, hay opiniones dividas, una de ellas entre los vecinos del portal de Américas, suroccidente de Bogotá, quienes se radicaron ante el Consejo de Estado una demanda que pretende frenar la iniciativa presidencial.

De acuerdo con los residentes de la zona, se sienten inconformes con la liberación de los detenidos durante las protestas realizadas en el 2021, las mismas personas que, según ellos, causaron desmanes e intranquilizaron por meses a la comunidad.

Por ejemplo, para Juan Pablo Gómez, de 32 años, residente del barrio Britalia, quien usa a diario el sistema de transporte masivo para dirigirse a su trabajo, no está de acuerdo con la decisión de los integrantes de ese grupo, pues considera que, “estas personas deben seguir todo el procedimiento, que así tengan todo su derecho a protestar, usando la violencia no es la forma de manifestar sus inconformidades”, indicó.

Otra habitante del sector, Pilar Rodríguez, enfatizó que, “me amenazaron, me tomaron fotos de la casa, (decían) que me iban a poner una bomba, me escribieron cosas horribles, que ustedes no se imaginan. Vivía días de terror, no solamente yo, también mi familia, y ahora saber que van a estar en la calle como ‘gestores de paz’ me angustia, me da mucho terror”.

Miles de personas salen a las calles en una nueva jornada de movilización para conmemorar un mes del paro nacional. Lugar: Portal Américas. (Colprensa - Camila Díaz)

Por otro lado, el abogado Carlos Flórez presentó una demanda ante el Consejo de Estado, la cual fue respaldada por varios ciudadanos, para evitar que queden en libertad miembros de la Primera Línea. “No se nos puede olvidar que la primera línea es responsable de múltiples delitos y violaciones a los derechos humanos: 3.100 bloqueos que generaron desabastecimiento y afectaron la economía, incluso más que la pandemia del COVID-19. Asesinaron policías, civiles e incluso bebés por culpa de estos bloqueos”, reveló.

Cabe resaltar la lista de posibles ‘gestores de paz’ entre hombres, mujeres, indígenas, campesinos, estudiantes y defensores de causas animalistas son:

1. Santiago Márquez: estudiante. Está en el Centro penitenciario de alta y mediana seguridad de Girón, Santander. Etapa del proceso: sindicado.

2. Arles Andrés Bolaños: líder indígena. Se encuentra en detención domiciliaria a cargo del establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Cali, Villa hermosa. Etapa del proceso: sindicado

3. Adriana Esperanza Bermeo: defensora de causas animalistas. Está en el establecimiento de reclusión del Pedregal, Medellín. Etapa del proceso: sindicado.

4. Laura Camila Ramírez Enciso: lideresa de la lucha contra el hambre. Se encuentra detenida domiciliaria. Etapa del proceso: sindicado.

5. Juan Sebastián Galeano: artista. Está detenido en su domicilio. Etapa del proceso: sindicado.

6. Álvaro Andrés Duque Ruíz: líder estudiantil y campesino. Está en el centro carcelario de San Isidro, Popayán. Etapa del proceso: Sindicado.

7. Ever Hinestroza: líder estudiantil y campesino. Se encuentra en la cárcel de San Isidro, Popayán. Etapa del proceso: sindicado.

La salida de los integrantes de la Primera Línea llegó luego de conocerse el decreto que creó la Comisión lntersectorial para la Promoción de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana.

De igual manera, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, explicó sobre la elección de estas personas.

“Para dar aplicación a la atribución presidencial de designar voceros de paz a miembros de organizaciones sociales y humanitarias, la Comisión se reunió todos los días de esta semana (12 a 16 de diciembre) y analizó primero en qué labores podría ser útil la actividad de líderes sociales y personas que puedan contribuir a lo que podríamos llamar la paz del barrio, es decir, la conflictividad social de esas condiciones muy tensas de convivencia que hay en algunos lugares del país”, mencionó el jefe de cartera.

SEGUIR LEYENDO: