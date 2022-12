Pólvora en Bucaramanga: tutela que permitirá su venta enfrenta a alcalde y comerciantes

El alcalde de la ciudad insistió en que la venta de pirotécnicos sigue prohibida. Crédito: Colprensa

El fallo de una tutela por parte del Tribunal Administrativo de Santander, por el cual se eliminó la prohibición total para comercializar pólvora en de Bucaramanga, ha enfrentado al alcalde de esa ciudad y a la Asociación de Pirotécnicos de Santander (Pirosan) en plena temporada navideña.

El pasado primero de diciembre, la administración de Juan Carlos Cárdenas emitió el Decreto Municipal 207, “Por el cual se dictan medidas en materia de uso, fabricación, porte, almacenamiento distribución, transporte, comercialización y manipulación de artículos pirotécnicos, fuegos artificiales y pólvora en el municipio de Bucaramanga”.

Esa disposición prohibió manipular, tener o comercializar elementos pirotécnicos y años viejos en la ciudad, específicamente a menores de edad, personas en estado de embriaguez o con cualquier incapacidad para tomar decisiones. Los comerciantes de pólvora instauraron una tutela contra el articulado.

Mediante un comunicado difundido este viernes 16 de diciembre por Pirosan, se conoció que el tribunal falló a favor de los comerciantes: consideró que el articulado “vulneró el derecho al trabajo y mínimo vital de los pirotécnicos asociados” y derogó con efecto inmediato los artículos primero y segundo.

Además, la providencia asegura que el alcalde Cárdenas se extralimitó en las órdenes que dio a la Policía Metropolitana de Bucaramanga. ″Dicha facultad de policía no resulta absoluta, pues la misma debe estar orientada a la gestión preventiva, más no a la restricción de libertades ciudadanas, como ocurrió en el caso concreto con la prohibición total del uso, distribución y comercialización de este tipo de artículos en la ciudad”, dice el fallo.

Pirosan celebró la decisión porque, para ellos, protege los derechos fundamentales de los comerciantes de juegos pirotécnicos “de forma legal y responsable y hace posible el disfrute de esta pasión por todos los bumangueses en las fiestas decembrinas y demás festividades”.

No obstante, desde la Alcaldía de Bucaramanga mostraron su descontento con la decisión e insinuaron que no la acatarán. “En Bucaramanga no está permitida la comercialización de pólvora en ningún establecimiento. Los operativos continuarán por toda la ciudad. Seguiremos protegiendo la vida”, escribió el alcalde Cárdenas.

“En Bucaramanga no existe ningún lugar habilitado para comercialización y venta de pólvora, así que en Bucaramanga seguirán los operativos para proteger la vida, no solamente de las personas que puedan resultar quemadas por el mal uso de la pólvora, sino de los animales y el medio ambiente”, añadió Saharay Rojas, jefe de Gobernanza de la administración municipal, en declaraciones para el informativo Noticias Caracol.

Desde Pirosan respondieron a esos mensajes a través de su cuenta de Twitter. El gremio manifestó su compromiso para proteger la vida de los santandereanos y recordó que tanto el resto del decreto como la ley ya prohíben la venta informal de productos pirotécnicos, así como a menores de edad y personas en estado de embriaguez. Sin embargo, recordaron que la venta de pirotecnia es legal si se cumplen ciertos requisitos legales.

“Si estas tiendas están ubicadas en usos comerciales es improcedente sellarlas. Esto establece un claro desacato al fallo de tutela y a la Ley 2224 de 2022, que establece que la pirotecnia categoría 1 y 2 pueden comercializarse en almacenes de cadena y supermercados, los cuales se ubican en zonas comerciales”, señaló Pirosan.

