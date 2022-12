Médico inglés sugiere que el regreso de Luis Díaz sea para la temporada 2023/24

Luis Díaz lleva toda la temporada poniendo a padecer a Jurgen Klopp. REUTERS/Lee Smith

“Siempre me gusta contextualizar, y vemos jugadores en el campo de entrenamiento sin necesariamente volver a entrenar o volver a jugar, por lo que un regreso al juego no es necesariamente un regreso al rendimiento”, fueron las palabras del médico británico Ben Dinnery en diálogo con el portal Football Insider sobre la actualidad del colombiano Luis Díaz, ausente en Liverpool FC por lesión y rotura del ligamento colateral medial de su rodilla derecha.

Dinnery no descartó que el guajiro logre sumar minutos, pero no le augura el mejor rendimiento posible en la campaña 2022/23 o al menos dice que no estaría cerca de lograr la intensidad con la que jugaba en su arribo a Inglaterra hace casi un año:

Idealmente, podría ver el final de la temporada como una oportunidad para ponerse en forma e integrarse completamente en el equipo. Es posible que veamos algunas buenas actuaciones hacia el final de la temporada, pero debido a esos problemas de lesiones, puede haber algunos problemas con su consistencia

Mientras su baja consterna al plantel a cargo de Jürgen Klopp en la búsqueda de un refuerzo como extremo por izquierda, los lamentos por la terrible noticia de la baja por tres meses no se detienen. Al interior de la plantilla de Liverpool quedó la desazón de su partida imprevista desde Emiratos Árabes Unidos hasta Inglaterra luego de que tuviera que abandonar de emergencia el campamento de entrenamientos de Liverpool en Oriente Medio (Dubái específicamente) por cuenta de su rodilla.

Su recuperación comprenderá de mucha paciencia en una espera en la que Liverpool se juega su continuidad en la Copa de la Liga, la FA Cup, la UEFA Champions League y por supuesto la English Premier League, en la que espera mejorar posiciones para seguir en la batalla por el título contra el liderato del Arsenal dirigido por Mikel Arteta.

Ante la gravedad de la lesión que aqueja al crack guajiro de la selección Colombia, el lateral izquierdo griego Konstantinos Tsimika, se pronunció y lamentó la gran baja que padeció el conjunto Red cuando más extrañan el fútbol del exjugador de Porto.

En diálogo con Football Daily, Tsimikas calificó de pérdida sensible para Liverpool la baja de Díaz, pero mostró optimismo por lo que puede traducirse en una oportunidad de mejora de parte de otro compañero:

Estoy muy, muy triste por esa noticia. Extrañaremos mucho a Díaz, pero será una oportunidad para que alguien más suba

Tsimikas sabe muy bien lo que es eso, en vista de que llegó a Liverpool por pedido de Jürgen Klopp hace dos años, proveniente de Olympiacos FC, y hasta este año se ganó un puesto en el equipo de los Big Six de Inglaterra, en vista de que ese lugar constantemente es ocupado por el escocés Andrew Robertson.

Justamente el futbolista británico Robertson se mostró muy dolido por la ausencia de Díaz, con quien a pesar de que no se puede comunicar muy bien en su idioma nativo o en castellano, se la lleva muy bien en la cancha mediante las señas y los gestos únicos de este deporte.

En diálogo con el medio Liverpool Echo, el lateral izquierdo escocés Andrew Robertson se refirió al complicado contexto de su compañero colombiano y declaró que todo este proceso ha sido devastador para él:

Lucho pasó de un extremo al otro. Primero fue la emoción de tenerlo de vuelta en el entrenamiento y tenerlo probablemente antes de lo previsto y [luego ya no]. Luis es una persona tan feliz y tiene un gran carácter, por lo que para él recibir este tipo de golpes en el entrenamiento y luego descubrir cuánto tiempo es probable que dure [afuera] fue devastador para él

Con un retorno del colombiano programado para marzo, Robertson también insistió en que Luis contará con el apoyo del plantel para cerrar la temporada en las mejores condiciones posibles y entendiendo que no tenerlo para enfrentar a Real Madrid será lamentable, así como tampoco contra Manchester City este jueves 22 de diciembre en la Carabao Cup 2022/23:

Todos estaremos allí para él, todos lo ayudaremos a superarlo y obviamente tiene un par de meses por delante para tratar de recuperarse. Todo lo que podemos hacer es estar allí para él. La lesión tiene cura, ahora se trata de que haga bien su rehabilitación y se asegure de que esté listo para la última parte de la temporada

Así las cosas, resta esperar la pronta recuperación de Díaz, que lleva toda la temporada poniendo a padecer a Jurgen Klopp, pues es uno de los esenciales en su nómina titular en vista de la ausencia del delantero senegalés Sadio Mané a principios de temporada cuando se marchó a FC Bayern en Alemania.

