Aída Victoria Merlano llenó de piropos a Jhonny Rivera y llovieron críticas en su contra

Los elogios no solo surgieron por parte de Merlano, pues Rivera también se mostró coqueto y hasta resaltó el cuerpo de la joven influenciadora | Foto: captura de pantalla Instagram

Un nuevo encuentro entre Jhonny Rivera y Aída Victoria Merlano ha causado bastante controversia entre los seguidores de ambos personajes, pues la barranquillera grabó varias historias con el cantante mientras él, en su finca, posó sin camiseta y ella le hizo varios elogios.

De acuerdo con lo expuesto por la creadora de contenido para redes sociales, el artista de música popular, a sus casi 50 años, “tiene mejor físico que un poco de peladitos”. Incluso, uno de los videos lo acompañó con una viral canción que dice: “esta loca no te olvida. Te buscaré, bandido”.

“Cada vez que lo veo está más lindo (...) muy guapo usted”, fueron algunos de los comentarios que recibió el risaraldense.

Posteriormente, Aída Victoria Merlano le dijo a Jhonny Rivera que “ya no puede echarle piropos porque la gente piensa que él es su suggar daddy”, tras lo cual este contestó entre risas: “ya quisiera yo”.

Fueron tantas las reacciones que generó este cruce de comentarios que ambos personajes decidieron aclarar por qué se encontraron y, contrario a lo que muchos pensaron, no se trataba de una cita personal sino de un encuentro de trabajo.

Resulta que Merlano hace parte de un reto que Rivera propuso desde hace meses a sus seguidores, el cual consiste en una serie de rutinas de ejercicio, por supuesto, dirigidas por expertos en el tema.

“Ella no viene a verme a mí, ella viene a mi finca porque está interesada en el reto que yo les he dicho, porque imagínense que por solo 50.000 pesos tiene plan de alimentación y entrenamiento”, alcanzó a decir Jhonny Rivera, antes de que Aída Victoria Merlano le interrumpiera para advertir que todavía no podían revelar mayores detalles, pero que en pocos días sí estarán mostrando los resultados, con lo cual dieron a entender que ella lleva varios meses haciendo parte del desafío en cuestión.

Cabe mencionar que ambas celebridades han demostrado ser muy buenos amigos. En una ocasión anterior, él la invitó para que actuara en uno de sus videos musicales.

Westcol responde si no le molesta ver a Aída Victoria Merlano con otros hombres

Teniendo en cuenta que al famoso streamer se le ha visto muy cercano a la influenciadora, e incluso se ha dicho que son pareja, este respondió a los cuestionamientos que le han hecho por ver a la joven en compañía de otras personas.

En su pronunciamiento, el antioqueño advirtió que no tienen un noviazgo formal y por eso ella es libre de hacer lo que quiera. No obstante, también admitió que cuando él está en una relación le da “exclusividad” a la otra persona con acciones como el no salir a bailar con nadie más.

“Esto es un tema debatible, pero a mí no me molesta que ella baile con otra persona y la gente es libre de hacer lo que sea. Además, ella no está en una relación conmigo como para que yo le ponga límites, no tengo el derecho de eso. Lo que sí es que, mientras yo estoy con alguien, soy solo de una persona y es cosa mía que me gusta mantener esa exclusividad de bailar solo con mi novia, eso hasta mis amigos lo saben”, aseveró.