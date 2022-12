En qué consistió el “mico” que estuvo a punto de hacer caer la reforma política de Gustavo Petro

Los miembros del congreso de Colombia participan en un debate y en la votación de una reforma tributaria, en Bogotá, Colombia, 2 de noviembre, 2022. REUTERS/Luisa González

El proyecto de reforma política presentando por el gobierno nacional, que fue aprobado este 15 de diciembre en la Cámara de Representantes, puso a prueba las alianzas que políticas que rodean al Pacto Histórico, pues dicho documento generó resistencia en varios partidos, entre esos, el Partido Alianza Verde, que fue, pese a haberse declarado de gobierno, uno de los fuertes opositores a las ideas presentadas por el Ministerio del Interior.

Y es que recordemos que hubo varios artículos que crearon polémica, entre esos, el que hablaba sobre las listas cerradas, que son las que le permiten a los movimientos y los partidos poner en el orden que consideran mejor a sus candidatos, mientras que los votantes votan por el partido o el movimiento sin elección preferencial; una forma usada por el uribismo en su momento y en las últimas elecciones por el Pacto Histórico. De acuerdo con el crítico de sus opositores, permitía a los actuales senadores y representantes perpetrarse en el poder por un periodo más sin que fuera posible la renovación de las curules, y sería un retroceso para las medias que se han venido creando para que en el ámbito político se cierren las brechas entre hombres y mujeres como la ley de paridad.

“Para la organización de estas listas, por una única vez se podrá tener en cuenta el orden de elección, sin condicionamiento de género, del último período constitucional para la respectiva elección”, decía el artículo, que muchos consideraron un ‘mico’ dentro del proyecto y que finalmente cayó ante la molestia de varios sectores del Congreso.

Por dicho artículo hubo varias voces de sectores alternativos que se pronunciaron, entre esas, la representante a la Cámara, Katherine Miranda, que incluso, aseguró que pese a que sumó su esfuerzo para que el presidente Gustavo Petro subiera al poder, hoy se declara en fuera de la bancada de gobierno, pues tras sus críticas aseguró que esto no representa el cambio.

“No contentos con eliminar las garantías a las minorías políticas, este Congreso y este gobierno acaban de meter un orangután sin precedente en la reforma política”, puntualizó en un video y posteriormente en medio del debate político dijo: “Le digo al país, al presidente Gustavo Petro y a los colombianos que tengo dolor, vergüenza y una profunda decepción. Yo hice parte de la jefatura de debate de la campaña de Petro, yo ayudé a que fuera electo y me duele profundamente que en este Gobierno, con el aval de ustedes, estén acabando con las minorías. Lamentablemente, tengo que decirle al país que esto no es el cambio”.

En esta misma línea, aunque desde el comienzo independiente, la representante de Dignidad, Jennifer Pedraza, en medio del debate, aseguró que dicho artículo era un incentivo para que los actuales legisladores votaran a favor del proyecto sin cuestionarlo: “¡Hágame el favor! Les están regalando curules a los congresistas que hoy estamos aquí para el periodo 2026-2030 a cambio de que les voten positivo esta pésima reforma política”.

Por su parte, desde Cambio Radical se pronunció Carlos Cuenca Chaux, que aseguró que se llevó una sorpresa al darse cuenta de que si se aprobaba dicho artículo la renovación del Congreso no sería posible: “Presenté una proposición para apoyar listas cerradas siempre y cuando nosotros fuéramos los últimos en dichas listas para que, efectivamente, haya renovación en el Congreso. Vaya sorpresa que encuentro en el texto hoy que dice que nosotros tenemos que encabezar estas listas cerradas. Acá no hay ningún cambio. No voy a presentar un impedimento en esta plenaria porque sé que me lo van a negar, pero si acepto este parágrafo estaría legislando en causa propia y, por lo tanto, prevaricando. Entonces me retiro de la sesión hasta que pase la conciliación de la reforma política”.





