Acuerdo con Fedegan para la reforma agraria: ministra de Agricultura anunció que comenzará el proceso de compra de tierras

El Gobierno iniciará el proceso de compra de tierras en el Caribe y el Magdalena Medio.

La ministra de Agricultura, Cecilia López, anunció que se iniciará un proceso de compra de tierras en el Caribe y el Magdalena Medio, que fueron ofertados por la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán).

La oferta llega como parte de la Reforma Agraria y el Acuerdo firmado con Fedegán, liderada por José Félix Lafaurie, en estas dos zonas, en las cuales se concentrará la operación del catastro multipropósito.

“Hemos recibido ofertas de Fedegán por 242.000 hectáreas en diferentes regiones, pero las compras se limitarán a aquellas que están en el mapa de tierra productiva, que está subutilizada y donde los campesinos van a generar una dinámica y social muy importante con los proyectos productivos que vamos a diseñar. El presidente Gustavo Petro ha sido muy claro: la reforma agraria es una prioridad”, explicó la ministra.

La Federación de Ganaderos envió 306 ofertas de productores ganaderos que son cerca de 262.433 hectáreas a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), entre los que corresponden 439 hectáreas al Magdalena Medio. Por su lado, más de 55.000 hectáreas ha dispuesto Fedegan en el Caribe para la compra de tierras por parte de la ANT.

Según el presidente de la Asociación de Ganaderos del Norte (Asoganorte), Julián Saade, en total son 306 ofertas que han hecho productores ganaderos al gobierno Nacional, cifra que según él, podría aumentar. “Las cosas van muy bien y Fedegan está haciendo la tarea de una manera muy juiciosa y ha hecho una investigación interna con sus afiliados y han habido propuestas para venderle a la Agencia Nacional de Tierras para contribuir con la reforma agraria integral”, explicó.

En cuánto al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), aseguró que el 9,4% del área geográfica del país está totalmente actualizada y que la meta es acelerar el catastro multipropósito para poder ir avanzando en la entrega de tierras de la reforma agraria.

Es por esta razón que el dinero que se destinó para comprar las tierras en estas dos zonas, la jefe de cartera confirmó que en conjunto con el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, tienen un compromiso para buscar el mecanismo de financiación más apto para destinar los recursos.

”La tierra tiene que ser valorada por su capacidad productiva, que no sea inundable, que no exista sombra sobre su origen y propiedad. Además, tendremos en cuenta que las compras se harán dentro de la frontera agrícola actual, no en la altillanura”, resaltó la ministra.

Hay que tener en cuenta que, la denominada reforma agraria integral poco a poco sigue mostrando algunos detalles desde las decisiones y estrategias que tiene planteado el gobierno nacional para adquirir las tierras que se las distribuirían a los campesinos, con el fin de aumentar el potencial agrícola en Colombia. Entre otros temas, que se pactaron en los acuerdos de paz, uno de los retos más grandes es precisamente estas compras, que ya se pactó, se les ofertaría a los ganaderos, principalmente en la región Caribe. Pero, la ministra de agricultura, Cecilia López, ha confirmado algunos de los números, dejando ver el monto que gastaría el Estado, y a como se pagarían las hectáreas en cuestión.

Esta reforma tributaria pretende recaudar unos 20 billones, además el presupuesto con el que cuenta el Ministerio de Agricultura es de 4 billones, quiere decir que por donde se le mire no habría forma de comprar las tierras, y esta es solo la primera tanda.

En una entrevista con la F.M, López aseguró que esas primeras 500 mil hectáreas, más o menos se comprarían a 20 millones de pesos, cada una, quiere decir, se tendrían que invertir 10 billones, más o menos media reforma tributaria, idea que sostuvo la funcionaria.

