Lokillo revela la razón por la que se ha negado a participar en realities: MasterChef y La isla de los famosos, algunos de ellos

Más allá de las telenovelas, los noticieros o demás programas informativos, la audiencia ha demostrado su gusto por otro tipo de formatos como los realities. En Colombia, por ejemplo, hay gran variedad de programas de este estilo: musicales, de imitación, actorales, gastronómicos, entre otros. En algunas de estas producciones se han incluído la participación de celebridades, sin embargo, aunque hay famosos que hasta han estado en más de un reality, hay otros que se han negado rotundamente a ser partícipes de estos formatos. Este último caso es el de Lokillo.

El comediante puso el tema sobre la mesa cuando este martes 13 de diciembre habló en sus Historias de Instagram de las razones por las que no ha querido ser parte de ningún programa de telerrealidad hasta el momento, y vaya que han sido varias las propuestas que le han llegado al respecto y él no tuvo reparo en mencionarlas.

“Yo este jueves (15 de diciembre) regreso a la televisión colombiana después de unos buenos años de ausencia. Acepté el proyecto de ‘La vuelta al mundo en 80 risas’, que me parece un proyecto divertido, chévere; pero acá haciendo cuentas y recapitulando, a mí me han invitado a muchos reality shows en los últimos años, a todos les he dicho que no. Me han invitado a MasterChef dos o tres veces, he dicho que no. Me han invitado a uno que hay por ahí de repostería, me invitaron a uno que va a salir pronto, que encierran comediantes en una casa y el que no se ría gana. Recientemente me invitaron a ‘La isla de los famosos’, dije que no”.

Posteriormente, el comediante divagó un poco sobre cuál podría ser un buen programa de telerrealidad y desde el humor se le ocurrió uno muy particular.

“No es que me llamen mucho la atención los realities, pero acá echando cabeza sobre qué sería un buen formato de reality y pensé: qué les parece coger al presidente actual y a todos los expresidentes posibles, y encerrarlos en una casa estudio que se llame Colombia... y ponerles pruebas a todos: que alguien haga algo bueno por Colombia”.

Finalmente, Lokillo dio cuenta de que no cierra la puerta a su posible participación en un reality, empero, expuso el motivo por el que no gusta de estos formatos.

“No es que no vaya a ir nunca a un reality, tal vez vaya alguna vez. De pronto lo que me da miedo es que los realities sacan la peor versión de uno... quizás algún día vaya, uno no sabe cuándo necesite mercar y le estén ofreciendo platica a uno”, concluyó.

Por otro lado, el comediante no es la única celebridad que se ha negado a participar en ‘MasterChef Celebrity’, también ha dicho que no la comediante y actriz Alejandra Azcárate.

En 2021, desde sus redes sociales, la bogotana recibió el interrogante de un usuario que decía: “¿Nunca te han invitado a participar en MasterChef? y ¿aceptarías?”; enseguida Azcárate dio cuenta de que la invitación estuvo presente en tres oportunidades.

“Sí, me han ofrecido participar en MasterChef, en tres temporadas de hecho, pero siempre he dicho que no porque el año pasado, en cuarentena, por ejemplo, reventé una refractaria metiéndola al horno con algo congelado, es que no se me da”, aseveró en su momento.

