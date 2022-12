Luisa Fernanda W habló del miedo que tenía de cantar junto a Pipe Bueno por las burlas: “Me dejé achicopalar”

Luisa Fernanda W cantó junto a Pipe Bueno en su concierto en Bogotá y así le fue. Foto: Instagram @pipebueno

El pasado sábado 10 de diciembre Pipe Bueno desarrolló una presentación musical en el Movistar Arena de Bogotá. Y, entre todas las sorpresas musicales que incluyó en su espectáculo estuvo una protagonizada por su pareja sentimental, Luisa Ferndanda W. De este modo, la creadora de contenido cantó a dúo con su novio el cover que estrenaron en septiembre del tema ‘El último adiós’.

Ahora bien, aunque la también empresaria ha estrenado varios sencillos tanto individualmente como en colaboración con otros artistas, varias son las veces en que ha recibido críticas por sus habilidades como cantante. De hecho, durante los recientes días la paisa quiso hablar de sus inseguridades para cantar en vivo por causa de las burlas que ha enfrentado.

Fue así que desde sus Historias de Instagram empezó por decir que aceptó presentarse junto a Pipe Bueno en sus shows después de que este lograra convencerla, pues ella no estaba segura y se sentía asustada.

“Me dio una fuerza tan increíble que yo me monte ahí por él y gracias a Dios todo salió muy bien, el recibimiento de la gente fue súper positivo. En el Movistar Arena fue mágico, en Medellín también, me sentía en casa, ahí estaba mi familia... en el Movistar fue mágico porque hubo algo que me llenó de emoción y es que superé una inseguridad: qué es lo peor que puede pasar ¿que me desafine?; no importa, lo voy a hacer... cuando me monte ahí recuperé una seguridad que había perdido”.

Posteriormente, la influenciadora paisa ahondó en detalles de por qué desarrolló una inseguridad y temor a cantar en vivo durante un concierto.

“Las personas que me siguen hace mucho tiempo saben que una vez hice una presentación con Pipe en el estadio de Medellín y fue espectacular y recuerdo que en esa época un video se volvió viral, en donde yo canté bien en todo el show y en una parte me desafiné, ese fue el video que se volvió viral y todo el mundo se burló de mí... dije: no me voy a volver a montar en una tarima, me dejé achicopalar por las burlas”.

Actualmente, y aunque ya lo había mencionado antes, Luisa Fernanda W comentó que toma clases para educar su voz. Por otro lado, recientemente Yina Calderón halagó las habilidades musicales de su colega, pero resaltó que sentía que se dejaba opacar por las críticas y aparentemente tenía razón.

Aunque ambas influenciadoras han trabajado en la industria de la música desde diferentes áreas, hay algo que las une en este sentido: han recibido múltiples críticas por sus habilidades musicales. A ninguna de las dos parecía importarles los comentarios negativos al respecto, sin embargo, durante los recientes días Yina Calderón quiso comparar su actitud ante los que dice la gente con la de Luisa Fernanda W, pues ella considera que la paisa en ocasiones se deja opacar por las críticas. Así las cosas, desde las redes sociales de su empresa de fajas la huilense dijo en primer lugar:

“Decía Luisa Fernanda W que ella canta, a mí me gusta como ella canta. Yo siempre lo he dicho que a mí me gusta como canta, pero yo siento que ella no es perseverante cantando porque a veces se deja opacar porque la gente le hace memes, le hace bullying que no canta”. Aquí el video completo:

Yina Calderón sobre las habilidades musicales de Luisa Fernanda W: “A mí me gusta como ella canta”

