Estas son las propuestas de Colpensiones para la implementación de una reforma pensional en Colombia

Para el 2 de enero, comentó Dussán, se realizará otra reunión que, en ese caso, involucrará a los presidentes de diferentes gremios

En medio de las reformas que ha planteado la administración del presidente colombiano, Gustavo Petro, para las normativas que actualmente rigen en el país, se conoció que para la próxima semana se pactó una reunión en la que se hablará de las modificaciones que se plantean para el tema de las pensiones. A la cita se presentarán el presidente de Asofondos, Santiago Montenegro, y el nuevo presidente de Colpensiones, Jaime Dussan. Tal y como lo detalló Noticias RCN, medio de comunicación que informó del futuro encuentro, hay algunos aspectos que ya fueron expuestos y que esperan ser tratados con mayor profundidad.

Dussan, destacó el noticiero, aseguró que ya se presentaron los pilares que, para la entidad que representa, son importante para tener en cuenta. Dentro de esas, que el texto sea radicado en marzo del 2023 con los fondos privados. Así mismo, que existe un proceso de transición de cinco años para lograr implementar, de manera correcta, el que sería el nuevo modelo de pensiones. También, que no se acaben los fondos privados y que estos se conviertan en fondos de ahorro. Para el 2 de enero, comentó Dussán, se realizará otra reunión que, en ese caso, involucrará a los presidentes de diferentes gremios.

“Lo que queremos es armar una ley que piense en 100 años. Vamos a hacer una reforma nacional. Nos reuniremos con Asofondos, los gerentes de los fondos, los empresarios, los grupos económicos, los trabajadores, las centrales obreras, las universidades y los técnicos, nacionales e internacionales. Hay muchas experiencias, expectativas y ciudadanas y ciudadanos que nos va a aportar (...) Vamos a dar un subsidio a los que no tengan pensión de tal manera que para pagar todos los sectores seamos solidarios”, señaló Dussán, recientemente, sobre el tema.

Es importante recordar que lo que ha propuesto el gabinete de Gustavo Petro es que se genere un sistema de pensiones que sea unificado y público. Dentro de los tres grandes aspectos que propone el gobierno están entregar una renta básica que ascienda a los $500.000. Este ingreso solidario básico estaría destinado a apoyar a los cerca de tres millones de adultos mayores que se encuentran en condición de pobreza.

El segundo habla de que el trabajador tendrá cotizar en Colpensiones bajo una base establecida de 4 salarios mínimos, pues esto le garantiza una pensión básica. El tercero tiene que ver con voluntario complementario, con el cual las personas interesadas en aumentar su pensión puedan conseguirlo poniendo su ahorro en un fondo voluntario.

“Por eso se jubila solo el 10 por ciento”, dijo Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, al revelar que, en promedio, un trabajador logra cotizar unas 500 semanas. Esto, hablando del régimen público

“Se necesita claridad, si esos recursos saldrán de una bolsa que está destinada a pagar pensiones, cómo se repondrán esos dineros (...) De todas maneras, que se lleven lo que entra en las cuentas, los aportes, es malo porque esos recursos dejan de crecer. Entonces, qué alternativas tendrá para pensionarse una persona que ha cotizado 10 o 20 años en un fondo privado y que gana 4 mínimos, ¿nunca le volverá a entrar plata a su cuenta? ¿Podrá acreditar semanas a Colpensiones, pero tendrá que entregar su saldo? Si no las acredita, ¿le devolverán su ahorro?”, explicó Daniel Wills, vicepresidente técnico de Asofondos, en una entrevista con el diario El Tiempo.

De acuerdo con cifras de las autoridades, en la actualidad, en Colombia, se estima que unas cinco millones de personas mayores de 65 años no reciben una pensión, tan solo 1,7 millones de ellas reciben el subsidio de 86.000 pesos de Colombia Mayor. “Por eso se jubila solo el 10 por ciento”, dijo Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, al revelar que, en promedio, un trabajador logra cotizar unas 500 semanas. Esto, hablando del régimen público.

“Es un sistema de ahorro forzoso, no le llamen pensional, llámenlo sistema de ahorro forzoso por medio del cual unas instituciones financieras ganan una comisión por administrar unos recursos que no son de ellos, de gente que trabaja a los cuales les han sacado una parte de su salario. Eso no se llama un sistema pensional, eso no da pensión. Le devuelven a la gente el ahorro después, pero menos que cuando uno abrió una cuenta de ahorros”, comentó, por su parte, Gustavo Petro, en la ceremonia de posesión de Jaime Dussán como presidente de Colpensiones.





SEGUIR LEYENDO: