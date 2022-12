Diciembre sin culpas: estas son las recomendaciones de una nutricionista para disfrutar en familia

"esta es una época un poco tormentosa en cuanto a nuestra relación con los alimentos y con el cuerpo, porque estamos en reuniones familiares o con amigos, que no hemos visto desde hace un tiempo." Foto. Archivo Infobae.

Natilla, buñuelos, tamales, galletas, masato, lechona, sabajón… Son algunas de las comidas que vienen a la mente cuando llega la temporada decembrina. También son una expresión de la cultura, costumbres y tradiciones que enriquecen las relaciones personales.

Ya sea en casa, durante el rezo de la novena o en las reuniones que permiten el encuentro de familia y amigos, todos recordamos un hecho especial acompañado por un alimento típicamente navideño.

Sin embargo, estos manjares pueden representar un reto para nuestra dieta y su consumo excesivo puede llegar a afectar la salud. Por eso resulta clave tener en cuenta algunas recomendaciones para mantener el control.

Para solucionar varias dudas y tener presentes algunas recomendaciones, la nutricionista Luz Amparo Morales, egresada de la Universidad Nacional de Colombia y especialista en ejercicio físico para la salud contó algunas de las problemáticas típicas de la época y cómo afrontarlas.

¿Qué suele suceder en la temporada de fin de año frente a la alimentación?

Estas fechas son un tiempo de fiestas, de celebración, que nos puede enfrentar a dos situaciones. La primera, una alta disponibilidad de alimentos que utilizamos alrededor de nuestras reuniones y festejos. Estos alimentos suelen ser de más alta densidad calórica, con mayor presencia de azúcares y grasas.

La segunda, esta es una época un poco tormentosa en cuanto a nuestra relación con los alimentos y con el cuerpo, porque estamos en reuniones familiares o con amigos, que no hemos visto desde hace un tiempo y en la que de pronto, se puede sentir más de presión por los comentarios frente a nuestro cuerpo, lo que genera que las personas puedan sentirse un poco en descontrol con la comida o sentir culpa.

De pronto, se dejan algunas reglas de alimentación que se vienen teniendo y puede haber ansiedad por no poder disfrutar del todo la época.

¿Qué se debe hacer en estos casos?

Frente a estas dos situaciones debemos tener en cuenta varias cosas: primero, que la alimentación es una parte importante en esta época porque nos aportan nutrientes físicos, pero también emociones, conexión, texturas, sabores, aromas, nos aporta recuerdos, cultura, tradiciones, amor y muchas cosas más.

Entonces, es importante no entrar en extremos de restringirse al 100 %, porque todas estas experiencias nos alimentan de diferentes maneras.

Pero tampoco pensar en entrar en un modo de dejación, por así decirlo. De descuido completo, donde no le damos nutrientes adecuados a nuestro cuerpo y de pronto optamos por consumir alimentos en exceso sin tener en cuenta nuestra salud.

¿Qué recomendaciones se deben tener en cuenta?

En términos generales, no saltarse comidas, tratar de no hacer compensaciones, tratar de mantener unos niveles adecuados de hidratación, moderar el consumo de bebidas alcohólicas, elegir preparaciones equilibradas en la medida de lo posible, sobre todo fuera de las reuniones que de pronto están menos en nuestro control.

¿Frente a la elaboración de alimentos?

Optar por alimentos con menos contenido graso tipo asado, a la plancha o al horno, en la medida que no sea posible. Que tengamos tiempos de comida donde nosotros mismos podamos controlar nuestra alimentación, tener snacks o tentempiés que sean nutritivos y que tengan contenidos de frutas, verduras, frutos secos, yogur o alimentos que nos aporten adecuados nutrientes.

Elegir platos que nos aporten también este tipo de alimentos es una manera en la que nosotros podemos llegar a un punto medio, donde podemos flexibilizar y a la vez cuidarnos, moderar niveles de hambre y de saciedad.

Y ¿cuándo vamos a la casa de alguien?

Estar muy atentos al momento en el que en el que vamos a comer, realmente se recomienda no asistir con un hambre voraz, gigante, a los eventos donde tengamos comidas, ya que generalmente cuando no tenemos mucha conciencia de nuestra hambre, llegamos a estos puntos extremos donde solemos consumir mayores cantidades de los alimentos que nos ofrecen.

Entonces, lo que podemos hacer es saber que si vamos a asistir a algún evento no llegar con tanta hambre, consumir de pronto comida nutritiva e igual esto nos va a ayudar a compartir con un hambre que nos permita ser un poco más conscientes.

Durante las cenas o eventos sociales, comer despacio, masticar muy bien cada bocado. Comer lo que necesitamos. Es importante sentirse cómodo, no lleno con molestias estomacales, la idea es siempre estar en unos puntos medios de hambre y saciedad para poder tomar mejores decisiones.

Aprender a decir no cuando en verdad ya no queremos más, de manera respetuosa, es algo que podemos hacer. No sobrealimentarse por la alegría de otra persona o quien prepara nuestros alimentos, sino decir, no gracias, cuando de verdad ya no queremos consumir más. Hay que aprender a decir, no cuando no queremos comer más.

¿Qué se recomienda para el periodo de vacaciones?

Es importante mantener el movimiento, no dejarlo de lado por estas épocas, sino incluir planes donde podamos hacer ejercicio. Es importante para nuestra salud física y para nuestra salud mental poder continuar con estos buenos hábitos en estas fechas. Que podamos involucrarnos en planes que nos ayuden a tener más movimiento.

