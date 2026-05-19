Así se ve el lugar donde encontraron un cuerpo con rasgos similares a los de Yulixa Toloza: hay rastros de cabello

El Jefe Nacional del Servicio de Policía, Brigadier General Wharlinton Iván Gualdrón Gualdrón, ofrece declaraciones tras el hallazgo de un cuerpo en Apulo - crédito Policía Nacional

En la tarde del 19 de mayo de 2026, la Fiscalía General de la Nación y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmaron el hallazgo de un cuerpo que tiene características similares a las de Yulixa Toloza, así como prendas que podrían ser las que ella tenía puestas el día de su desaparición. Sin embargo, el Instituto de Medicina Legal continúa trabajando en las labores de verificación para determinar si se trata de la mujer.

De acuerdo con el reporte oficial, el cadáver fue encontrado en la vereda El Copial, que se encuentra ubicada en jurisdicción del municipio de Apulo (Cundinamarca), específicamente en el kilómetro 45 vía Anapoima, lo que desató todo un operativo por parte de la Sijín y el Gaula de la Policía Nacional, así como el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

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Los expertos forenses llegaron hasta el lugar de los hechos y realizaron el levantamiento del cuerpo alrededor de la 1 p. m., con el fin de trasladar el cuerpo hasta Medicina Legal para que se realicen las pruebas correspondientes de ADN.

Tras las primeras verificaciones del lugar, el Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca compartió fotografías oficiales de cómo quedó el lugar del hallazgo. Allí se pueden apreciar rastros de cabello en el suelo boscoso, que corresponderían a la víctima.

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Las autoridades encontraron rastros de cabello en el lugar de los hechos - crédito Bomberos de Cundinamarca / Suministrado a Infobae Colombia

Sobre las 5:22 p. m., la Policía Nacional de Colombia emitió un comunicado oficial en el que informó que, durante las investigaciones por la desaparición y homicidio de Yulixa Consuelo Toloza, fue hallado un cuerpo en una zona vial entre Apulo y Anapoima que, presuntamente, corresponde a la víctima.

Según el reporte de las autoridades, el caso llevó al análisis de más de 100 horas de video, revisión de rutas y verificación de datos en Cundinamarca, Boyacá, Santander y Norte de Santander.

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El general William Rincón Zambrano, director de la Policía Nacional, explicó que estos procedimientos permitieron ubicar en Cúcuta el vehículo que habría sido utilizado para trasladar a Toloza.

Como parte de la investigación, fueron capturados dos ciudadanos extranjeros acusados de encubrimiento por favorecimiento, ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, según la Policía Nacional.

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Las autoridades ratificaron su repudio hacia cualquier acto de violencia contra la vida y la dignidad y confirmaron que continuarán con las diligencias para esclarecer plenamente el caso y llevar a los responsables ante la justicia.

Las autoridades continúan adelantando las respectivas verificaciones - crédito Bomberos de Cundinamarca / Suministrado a Infobae Colombia

El vocero de la Policía Nacional, brigadier Wharlinton Iván Gualdrón Gualdrón, jefe Nacional del Servicio de Policía, reiteró en su mensaje oficial que la institución expresa su más profunda solidaridad con los familiares y seres queridos de la víctima y rechaza de manera categórica y contundente todo acto que atente contra la vida, la integridad y la dignidad humana.

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“La Policía Nacional continuará desplegando todas sus capacidades operativas, investigativas y de inteligencia, con el propósito de lograr el total esclarecimiento de este hecho y la plena judicialización de los responsables”, puntualizó el oficial.

Uniformados se desplazaron hasta el lugar en el que fue abandonado el cuerpo de la víctima - crédito Bomberos de Cundinamarca / Suministrado a Infobae Colombia

Versiones extraoficiales reveladas a Infobae Colombia indican que los dos sujetos que están en poder de las autoridades, identificados como Jesús Hernández Morales y Kelvis Sequeira Delgado, fueron los encargados de revelar la ubicación exacta del cadáver de Yulixa Toloza en el terreno boscoso, en jurisdicción de Apulo.

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Sin embargo, esta información será confirmada por las autoridades conforme avance el proceso del caso que tuvo alerta al territorio nacional, debido a que recordó la importancia de verificar el respaldo de cualquier clínica en la que se realicen procedimientos como la lipólisis láser, que fue la intervención a la que se sometió la ciudadana y que terminó por arrebatarle la vida, al ser practicada en una de las tantas clínicas de garaje que operan sin los requisitos oficiales.