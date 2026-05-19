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Esto se sabe sobre la negociación de Leonel Álvarez con el Independiente Medellín: versiones encontradas

Mientras Sebastián Botero seguiría al mando de la institución en los últimos juegos de Copa Colombia y Libertadores, el club avanza en la negociación con el reconocido técnico

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Leonel Álvarez
Leonel Álvarez viene de dirigir al Atlético Bucaramanga en el primer semestre de 2026, luego de un año de proceso - crédito Colprensa

Independiente Medellín trabaja incansablemente para concretar un entrenador que lo pueda devolver a sus mejores épocas, pues va a completar 10 años sin ganar la Liga BetPlay y cinco sin levantar un trofeo, además de que en 2026 sufrió la eliminación en el campeonato colombiano.

El Poderoso tiene como primera opción a Leonel Álvarez, técnico que conoce la institución porque salió campeón dos veces, vivió dos ciclos con el club y es del cariño de la afición, pero cuya negociación no es sencilla por las condiciones económicas del timonel y sus colaboradores.

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Mientras tanto, el peso del Medellín queda en los hombros de Sebastián Botero, el interino que sufrió la eliminación en Liga BetPlay y ahora afronta la clasificación a los octavos de la Copa Libertadores y la Copa Colombia, aunque tiene una situación más difícil en el certamen internacional por los malos resultados.

¿Qué ha pasado con Leonel Álvarez?

Desde hace menos de un mes que iniciaron los acercamientos y conversaciones con el entrenador antioqueño, luego de que Alejandro Restrepo fuera despedido por malos resultados y el club quedó a la deriva en medio de la Libertadores y las últimas jornadas de la Liga BetPlay.

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Según el periodista Felipe Sierra, Leonel Álvarez sí llegará al Independiente Medellín, pues se dio un paso enorme con un principio de acuerdo para su arribo, a la espera de definir algunos detalles en el contrato para que firme y sea anunciado en los próximos días a los aficionados.

Independiente Medellín
Independiente Medellín tendría un acuerdo con Leonel Álvarez, aunque sigue negociando los últimos detalles para cerrarlo - crédito @PSierraR/X

“Ya hay un principio de acuerdo entre DIM y Leonel Álvarez (60). El entrenador incluso ya estuvo en la sede del ‘poderoso’; esperan cerrar los detalles finales en los próximos días para un contrato que vaya desde julio de 2026 hasta finales de 2027″, fue lo que dijo el comunicador.

Sin embargo, Julián Capera aseguró que Leonel Álvarez no aceptó la oferta del Medellín, debido a las condiciones en el vínculo, pese a que habría sido uno de los más costosos para la Liga BetPlay, y el club estaría mirando nuevas opciones en el mercado para que ocupe el cargo.

Independiente Medellín
Leonel Álvarez no llegaría al Medellín porque no aceptó la oferta del equipo, que era elevada para el fútbol colombiano - crédito @JulianCaperaB/X

“Leonel Álvarez rechazó, a través de su representante, una oferta de Independiente Medellín. El valor era alto para el mercado colombiano y le ofrecía vínculo por dos años. Era el ‘Plan A’ del equipo antioqueño, pero ya trabajan en nuevas alternativas”, aseguró el periodista del Gol Caracol en su cuenta de X.

“Amo ser el entrenador de este equipo”

A finales de abril, el técnico Sebastián Botero habló en el podcast Línea de Gol, sobre su nueva labor en el Medellín, pues le tocó “apagar el incendio” por la crisis de resultados: “Prefiero decir que no me ‘entregan el equipo’, sino que asumo el cargo de entrenador profesional. Este club tiene una estructura sólida que trasciende a cualquier persona. Es una responsabilidad enorme y un sueño que siempre he tenido, pues soy hincha y me crié aquí”.

Lo asumí con alegría, aunque fuera un momento difícil por la salida de un cuerpo técnico querido que logró hitos como los 93 puntos en un año. Valoramos eso y unimos al grupo en un objetivo común: ganar. Somos profesionales y el primer vínculo es ese. La institución está por encima de todo. Con el paso de los días, si logramos los objetivos, entraremos en detalles interpersonales o ajustes de ideas de juego”, añadió.

Independiente Medellín
Sebastián Botero es apoyado por Francisco Nájera en el cuerpo técnico para dirigir al Medellín - crédito DIM

Sobre la idea de ser técnico en propiedad del Poderoso, Botero respondió que “lo más difícil es gestionar la parte emocional, entender que son seres humanos en una situación límite tras una ruptura por la salida del cuerpo técnico anterior. El punto clave ha sido conectar con ellos a través del deseo de ganar”.

“Sobre quedarme, la respuesta es obvia: amo ser el entrenador de este equipo. Sin embargo, no es algo que me quite el sueño. Mi prioridad es que el equipo crezca y la gente se sienta representada. Si Dios me tiene para estar ahí, será un sueño; si me toca construir desde otro lugar, como en la Sub-20, lo haré con la misma disposición. Mi vínculo es con la institución, no con el ego personal”, finalizó.

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