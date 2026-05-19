La selección Colombia no tiene goleadores: el promedio de los delanteros está más cerca de Curazao que de Inglaterra

El delantero acumula 0.38 de promedio goleador con la "Tricolor" - crédito Claro Sports

La selección Colombia no tiene goleadores. A pesar de que, por ejemplo, Luis Javier Suárez sea el máximo goleador de la liga de Portugal con 28 goles en 32 partidos, Jhon Córdoba haga lo propio en la liga de Rusia con 17 anotaciones en 28 compromisos, y Rafael Santos Borré acumule siete jugando en Brasil, la realidad es que cuando visten la camiseta de la Tricolor, no traducen ese momento actual en anotaciones.

El promedio de gol - que se mide dividiendo la cantidad de goles entre los partidos jugados - de los delanteros con la selección Colombia está más cercano a los últimos puestos de ese ranking. El promedio del equipo nacional en ese ítem es de 0,39, muy por debajo de las tres selecciones que encabezan el listado:

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Francia: 0,62 Argentina: 0,58 Inglaterra: 0,55

Las tres últimas del listado son:

Curazao: 0,22

Nueva Zelanda: 0,20

Jordania: 0,18

Los delanteros de la selección Colombia acumulan el 0-39 de promedio goleador con el equipo - crédito AFP/FCF

Los responsables de ese promedio de delanteros y sus goles con la selección Colombia, son los tres que más han estado en las convocatorias de Néstor Lorenzo, director técnico del equipo.

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Rafael Santos Borré: ha jugado 40 partidos con la selección Colombia, con un saldo de cuatro goles. Su promedio es de 0,33.

Jhon Córdoba: ha jugado 21 partidos con el equipo nacional y acumula seis goles. Su promedio es de 0,38.

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Luis Suárez: es el único de los delanteros que supera la barrera del 0,50, aunque hay que tener muy presente que en su presentación oficial más reciente con Colombia, anotó cuatro goles. Una presentación con ese número magnifica su promedio, por más de que en muchos otros partidos no haya marcado. Su promedio es de 0,51, lleva cuatro goles en nueve partidos.

La importancia de este ranking aumenta si se tiene en cuenta que, con solo una excepción (Italia), todas las últimas selecciones campeones del Mundo (Argentina, Alemania, Brasil) tienen un promedio de gol, en sus delanteros, superior al 0,50. Todas, excepto el equipo italiano que siempre se caracterizó por priorizar su zona defensiva, de allí su bajo nivel de volumen ofensivo respecto a las otras campeonas.

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El delantero tuvo una noche soñada con la Tricolor, goleando a Venezuela en Maturín por eliminatorias - crédito @CenterOfGoals/X

Promedio goleador de la selección Colombia

En contraposición a la ubicación de la selección Colombia en ese ranking y lo que pueda indicar, aparecen dos índices. El primero es que la selección de España, que fue campeona del Mundial 2010, ganó todos sus partidos con diferencia de un gol, es decir, tampoco tenía grandes goleadores en sí con el equipo nacional, y quedó campeona del mundo. El segundo, es que realmente la selección Colombia nunca ha gozado de un alto promedio goleador por parte de sus delanteros. Este es el registro de los últimos 20 años:

Reinaldo Rueda: 1,0.

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Carlos Queiroz: 1,2.

José Néstor Pekerman: 1,8.

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Leonel Álvarez: 1,33.

Eduardo Lara: 1,18.

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José “El Chiqui” García: 1,15.

Francisco Maturana: 1,40.

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El delantero abrió el marcador sobre los 30 segundos del segundo tiempo tras un centro de Jhon Arias - crédito @AlfonsoH/X

¿Qué día vuelve a jugar Colombia?

La selección Colombia volverá a jugar el jueves 29 de mayo, cuando enfrente a la selección de Costa Rica en un partido amistoso de despedida previo a la Copa Mundial 2026. El encuentro se disputará en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Posterior a este partido de preparación, Colombia afrontará los siguientes encuentros amistosos y el debut oficial en el Mundial:

Colombia vs. Jordania: 7 de junio (Amistoso previo a la Copa del Mundo en Estados Unidos).

Uzbekistán vs. Colombia: 17 de junio (Debut oficial en la fase de grupos del Mundial, en el Estadio Azteca de Ciudad de México)

Ahora, Colombia está a la espera de que vayan llegando los jugadores a la concentración del equipo. Álvaro Montero, Camilo Vargas y James Rodríguez dentro de los que ya dijeron presente.