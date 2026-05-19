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Actor de ‘Trainspotting’ fue el elegido para el anuncio de los convocados de Escocia para el Mundial 2026

Ewan McGregor protagonizó el videoclip especialmente grabado para la convocatoria, a 30 años de que la emblemática película de Danny Boyle fuese estrenada

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El video presenta una campaña promocional que combina escenas de edificios residenciales y un estadio con tomas de una persona joven realizando actividad deportiva. La secuencia finaliza con una pantalla gráfica que revela la plantilla de Escocia para la Copa Mundial FIFA 2026 - crédito selección de Escocia

En la mañana del martes 19 de mayo, el seleccionador nacional de Escocia, Steve Clarke, presentó la lista definitiva de 26 futbolistas que disputarán el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, en la que será su octava participación en el certamen, y la primera desde Francia 1998.

El anuncio se hizo con un reel difundido en las cuentas oficiales de la Federación Escocesa de Fútbol que contó con la participación del actor Ewan McGregor, especialmente recordado por los escoceses debido a su papel protagonista como Mark Renton en la película Trainspotting (1996), dirigida por Danny Boyle y reconocida como uno de los largometrajes que definieron los años 90.

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La elección no parece casualidad, pero al mismo tiempo no deja de causar curiosidad. Por un lado, a 30 años del estreno del largometraje que tuvo su secuela en 2017, tiene sentido elegir al intérprete escocés, igualmente recordado por su trabajo en Star Wars, Velvet Goldmine, Moulin Rouge!, Aves de presa o Pinocho de Guillermo del Toro. Pero, por otro lado, es llamativo que tanto la película como el personaje que lo catapultaron a la fama se caracterizaron por hacer sátira al sentido del patriotismo escocés en más de una ocasión.

Trainspotting
McGregor fue el protagonista de la recordada escena de 'Trainspotting' que tuvo lugar en "el peor baño de Escocia" - crédito Channel Four Films

Dos escenas son ejemplos ineludibles de lo anterior, hasta el punto que se volvieron memes de Internet. La primera es cuando Renton necesita un baño con urgencia por un ataque de diarrea en el que pierde unos supositorios de opio que estaba usando para sobrellevar el bajón de abstinencia por su consumo de heroína. El problema es que el único baño que encuentra es uno en un estado tan deplorable que la misma película lo retrata como “el peor baño de Escocia”. De allí se desprende una surrealista escena en la que Renton debe recuperar los supositorios sumergiéndose en la cisterna, nadando hasta el fondo para encontrarlos como si fuese el fondo del mar, y regresando a la normalidad.

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La otra escena tiene lugar cuando Renton y el grupo de amigos protagonistas van a las Highlands a modo de excursión. Solo uno de ellos muestra entusiasmo por el paseo, por lo que les reclama acusándolos de no sentirse orgullosos de ser escoceses. En respuesta, Renton suelta uno de los monólogos más recordados de Trainspotting:

¡Es una mierda ser escocés! Somos lo más bajo de entre lo más bajo, la escoria de la puta tierra, la basura más servil, miserable y más patética jamás salida del culo de la civilización. Algunos odian a los ingleses, yo no, sólo son soplapollas. Estamos colonizados por unos soplapollas. Ni siquiera encontramos una cultura decente que nos colonice, estamos gobernados por unos gilipollas, esto es una grandísima mierda Tommy, y todo el aire puro del mundo no cambiará las putas cosas“.

McGregor interpretó a Mark Renton, protagonista del largometraje de Danny Boyle de 1996 - crédito Channel Four Films

Tomando en cuenta lo anterior, resulta singular que el mensaje que transmite McGregor en el videoclip del anuncio de los convocados por Clarke para el Mundial, sea diametralmente opuesto, invitando al optimismo y el orgullo.

Nuestra Escocia. Siempre has sido un país fácil de amar. El viento que moldea la tierra, la lluvia que da color a los parajes salvajes. Las colinas se alzan como viejas amigas esperando compartir su vista. Pero el fútbol, ​​ahí es donde el corazón late con más fuerza. En extraños que se convierten en hermanos y hermanas durante 90 minutos. En una fe que nunca se va. Llevamos algo que no se puede medir. Orgullo. Ese orgullo escocés feroz y obstinado. Escocia, hermoso e inquebrantable lugar. Después de 28 largos veranos, el mundo finalmente volverá a escuchar tu voz", fueron las palabras de McGregor en el clip.

Estos son los 26 convocados a la selección de Escocia para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Esta es la lista de 26 jugadores convocados por Steve Clark a la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Scotland
Esta es la lista de 26 jugadores convocados por Steve Clark a la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Scotland
  • Craig Gordon
  • Angus Gunn
  • Liam Kelly
  • Grant Hanley
  • Jack Hendry
  • Aaron Hickey
  • Dom Hyam
  • Scott McKenna
  • Nathan Patterson
  • Anthony Ralston
  • Andy Robertson
  • John Souttar
  • Kieran Tierney
  • Ryan Christie
  • Findlay Curtis
  • Lewis Ferguson
  • Ben Gannon-Doak
  • Billy Gilmour
  • John McGinn
  • Kenny McLean
  • Scott McTominay
  • Ché Adams
  • Lyndon Dykes
  • George Hirst
  • Lawrence Shankland
  • Ross Stewart

Estos serán los partidos de la selección de Escocia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Escocia clasificó a la Copa Mundial de la FIFA 2026 como líder de su grupo en la Eliminatoria Europea, superando a Dinamarca - crédito Action Images via Reuters/Lee Smith/File Photo
Escocia clasificó a la Copa Mundial de la FIFA 2026 como líder de su grupo en la Eliminatoria Europea, superando a Dinamarca - crédito Action Images via Reuters/Lee Smith/File Photo

Haití vs. Escocia

  • Fecha: Sábado, 13 de junio 2026- 9:00 p. m. (hora de la Costa Este de los Estados Unidos).
  • Estadio: Gillette - Boston, Estados Unidos.

Escocia vs. Marruecos

  • Fecha: Viernes, 19 de junio 2026 - 6:00 p. m. (hora de la Costa Este de los Estados Unidos).
  • Estadio: Gillette - Boston, Estados Unidos.

Brasil vs. Escocia

  • Fecha: Miércoles, 24 de junio 2026 - 6:00 p. m. (hora de la Costa Este de los Estados Unidos).
  • Estadio: Hard Rock - Miami, Estados Unidos.

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