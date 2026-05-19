“El cielo bailará con tu alegría”: así será el homenaje que recibirá Totó la Momposina en Mompox

La escultura de Totó la Momposina en Mompox rendirá homenaje a la música tradicional del Caribe colombiano y su legado internacional - crédito Ricardo Maldonado Rozo/EFE

Las calles de Mompox tendrán un nuevo homenaje permanente a una de las voces más emblemáticas del Caribe colombiano. Tras conocerse la muerte de Totó la Momposina, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, confirmó que el municipio contará con una escultura dedicada a la artista, figura fundamental de la música tradicional del país.

El anuncio estuvo acompañado de un mensaje cargado de nostalgia. A través de su cuenta en X, el mandatario lamentó no haber podido compartir ese momento con la cantante, que falleció en México luego de sufrir un infarto al miocardio. “Me hubiera gustado develar con ella la escultura que pondremos en la Calle de la Frescura, en Mompox. En nombre de los bolivarenses te digo: gracias, Totó; el cielo bailará con tu alegría“, escribió Arana al despedir a la artista.

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El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, confirmó la creación de un monumento en la Calle de la Frescura para honrar la memoria de la artista - crédito @YamilHAranaP/X

La noticia de su muerte provocó múltiples reacciones dentro y fuera del país. Sonia Bazanta Vides, conocida mundialmente como Totó la Momposina, murió el domingo 17 de mayo en Celaya, México, acompañada por su hija Angélica y varios de sus nietos, según confirmó su equipo de trabajo. Con su partida, Colombia perdió a una de las intérpretes más influyentes de la música folclórica latinoamericana. Durante décadas, Totó convirtió ritmos como la cumbia, el bullerengue, el mapalé y el porro en un puente cultural que llevó las tradiciones del Caribe colombiano a escenarios internacionales.

Desde muy joven, la artista nacida en Talaigua, Bolívar, estuvo ligada a la música tradicional. Creció escuchando tambores, cantos ancestrales y expresiones culturales propias de La Mojana, una región que siempre defendió como símbolo de identidad y memoria colectiva. Ese arraigo fue precisamente uno de los aspectos que destacó el gobernador Yamil Arana en su mensaje de despedida. “Hoy le decimos adiós a una mujer que recorrió el mundo llevando a Bolívar no solo en su nombre artístico, sino en el corazón. Totó la Momposina o Sonia Bazanta Vides, cantó y bailó nuestra tradición musical desde niña, recorriendo el planeta para recordarle a todos que en La Mojana hay magia y una riqueza cultural sin igual”, expresó.

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La futura escultura en Mompox busca convertirse en un reconocimiento a ese legado artístico que trascendió generaciones y fronteras. Aunque todavía no se conocen detalles sobre la fecha oficial de inauguración, el anuncio ya comenzó a despertar reacciones entre seguidores de la cantante y habitantes del departamento.

La escultura quedará ubicada en un sector emblemático de Mompox, municipio reconocido como patrimonio histórico y cultural de Colombia - crédito cortesía Alcaldía de Mompox

El homenaje tendrá lugar en la Calle de la Frescura, uno de los sectores más emblemáticos de Mompox, municipio considerado patrimonio histórico y cultural del país. Allí, la imagen de Totó quedará ligada a una tierra profundamente conectada con las raíces musicales del Caribe colombiano.

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Mientras tanto, las expresiones de duelo continúan llegando desde distintos sectores culturales e institucionales. El Ministerio de Cultura también publicó un mensaje en honor a la cantante y resaltó su papel dentro de la historia artística nacional.

“Hoy despedimos a la eterna Totó. (1940-2026) A la eterna maestra que recorrió el mundo entero a ritmo de cumbias, porros, mapalés y bullerengues nacidos en el corazón de nuestra tierra. A la eterna momposina que habló de la música tradicional del Caribe, la potenció y la enriqueció durante décadas para escribir un capítulo entero de la historia cultural de nuestro país”, señaló la entidad. La familia de la artista confirmó públicamente la noticia a través de un comunicado en el que destacó no solo su carrera musical, también su dimensión humana.

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Totó la Momposina defendió desde joven las tradiciones de La Mojana, convirtiéndose en símbolo de identidad y memoria para todo el Caribe colombiano - crédito Colprensa

“Con profundo dolor, nosotros sus hijos Marco Vinicio, Angélica María y Euridice Salomé Oyaga Bazanta, anunciamos el fallecimiento de nuestra madre Sonia Bazanta Vides, más conocida como Totó la Momposina, rodeada de su familia en Celaya, México, el domingo 17 de Mayo. Causa, infarto al miocardio”, expresaron.

Más adelante, añadieron: “Totó fue una mujer que con su voz y entrega extraordinaria, llevó la cultura y la memoria del pueblo Colombiano a los rincones del mundo. Su alegría, luz, sabiduría, talento, generosidad y muchas otras virtudes marcaron la vida de innumerables personas”.

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