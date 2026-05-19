Políticos y autoridades se pronunciaron ante el hallazgo de un cuerpo que podría ser de Yulixa Toloza: “Es un crimen de redes ilegales”

Caso Yulixa Toloza: videos recientes enfocan la atención en un automóvil sospechoso, donde fue trasladada la víctima - crédito X

El hallazgo de un cuerpo que coincide con las características de Yulixa Toloza, de 52 años, en Apulo (Cundinamarca), generó consternación e indignación en el país. La ciudadana fue reportada como desaparecida el 13 de mayo de 2026, tras someterse a una lipólisis láser en un establecimiento estético clandestino del barrio Venecia de Bogotá llamado Beauty Láser.

Desde entonces, las autoridades iniciaron las labores de búsqueda. Las investigaciones permitieron determinar que la paciente presentó un grave deterioro en su salud tras la intervención y que fue sacada del lugar por dos hombres. Seis días después, y tras la captura de dos personas, la Fiscalía General de la Nación y la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá informaron sobre el hallazgo de un cadáver a un costado de una carretera en Apulo que correspondería a la víctima.

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Aunque el mismo alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró que se trata de la mujer desaparecida, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses deberá confirmar la identidad del cuerpo con los análisis forenses correspondientes.

Yulixa Consuelo Toloza desapareció el 13 de mayo, tras un procedimiento estético en un centro del barrio Venecia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae y Yulyxa Toloza/X

Mientras tanto, políticos y autoridades reaccionaron a la noticia, exponiendo su rechazo ante la situación que afrontó Yulixa Toloza y el funcionamiento de centros de estética ilegales, que ofrecen servicios riesgosos y sin el cumplimiento de requisitos sanitarios y de operación.

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La Alcaldía de Tunjuelito se pronunció al respecto, lamentando el crimen cometido contra la ciudadana y expresando sus condolencias a la familia de la víctima. De igual manera, informó que la entidad acompañará a los allegados durante el luto.

“Extendemos un mensaje de solidaridad en este momento de profundo dolor a todos sus amigos y familiares. Desde la Alcaldía Local de Tunjuelito estaremos muy atentos para activar todas nuestras rutas de apoyo y acompañarlos en este momento tan difícil”, indicó la alcaldía local.

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La Alcaldía Tunjuelito informó que acompañará a la familia de Yulixa Toloza - crédito @ALCtunjuelito/X

El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero Ardila, se unió a los mensajes de rechazo, advirtiendo que quienes ponen en riesgo la integridad y la vida de las personas desde la ilegalidad deben responder ante la justicia.

Adicionalmente, informó que las autoridades locales han estado adelantando diligencias de inspección en centros de estética de la ciudad para verificar que cumplan con los respectivos requisitos de operación.

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“Los operativos de control a estos establecimientos que incumplen la normatividad vienen intensificándose por instrucción del alcalde @CarlosFGalan. Desde las alcaldías locales, y junto a @SectorSalud, agradecemos toda denuncia ciudadana que nos ayude a combatirlos estén donde estén”, aseguró.

El secretario de Gobierno Gustavo Quintero Ardila rechazó el asesinato de Yulixa Toloza - crédito @GAquinteroA/X

El capitán Álvaro Eduardo Farfán Vargas, delegado departamental del Departamento de Bomberos de Cundinamarca reaccionó a los hechos, instando a las autoridades a acelerar las investigaciones para poner ante al justicia a los responsables. Asimismo, compartió algunas fotografías del operativo de búsqueda que se adelantó en el departamento, cuyo resultado fue el hallazgo del cuerpo de la ciudadana.

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“Lamentamos la trágica noticia sobre el hallazgo del cuerpo de Yulixa Toloza, reportada por @PoliciaCmarca entre Apulo y Anapoima. Es un desenlace doloroso tras salir de un procedimiento médico en Bogotá. Confiamos en la celeridad de la investigación”, escribió.

El capitán Alvaro Eduardo Farfán Vargas, delegado departamental de los Bomberos de Cundinamarca, lamentó el asesinato de Yulixa Toloza - crédito @BomberoFarfan/X

La congresista Angélica Lozano expresó su dolor e indignación por el caso de Yulixa Toloza, calificándolo como un asesinato y advirtiendo sobre otros casos similares que se han reportado en el país y que, pese a las medidas que se han tomado desde la institucionalidad, no se detienen.

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“Todo el peso de la justicia efectiva a los criminales que practican cirugías y procedimientos estéticos sin estar habilitados para ello. Asesinaron y desaparecieron a Yulixa Toloza ¿Y a cuántas más?”, precisó.

La congresista Angélica Lozano Correa lamentó el asesinato de Yulixa Toloza - crédito @AngelicaLozanoC/X

El concejal de Bogotá Julián Espinosa hizo lo propio, haciendo énfasis en la necesidad de que las investigaciones sobre los hechos sean ágiles y generen los resultados esperados.

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“Es lamentable la muerte de Yulixa Toloza. Esperamos que la justicia llegue hasta las últimas consecuencias y que los responsables terminen tras las rejas. Solidaridad con su familia”, expresó.

El concejal de Bogotá Julián Espinosa lamentó la muerte de Yulixa Toloza - crédito @JulEspinosaDice/X

Por su parte, el abogado y exministro de Justicia Wilson Ruiz Orejuela condenó lo ocurrido con la víctima, recordando que su caso se suma a otros tantos que han tenido lugar en el país. Aseguró que las autoridades deben identificar y cerrar todos los establecimientos estéticos que operen de manera ilegal, poniendo en riesgo la vida de los pacientes.

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“Una tragedia que vuelve a poner sobre la mesa el grave descontrol que existe alrededor de centros médicos y procedimientos clandestinos en Colombia. Estas clínicas ilegales deben ser identificadas, clausuradas y sus responsables llevados ante la justicia”, indicó.

El exministro Wilson Ruiz Orejuela se pronunció tras el hallazgo del cuerpo de Yulixa Toloza - crédito @WilsonRuizO/X

Con respecto a la normativa vigente, la concejala de Bogotá Claudia Lucía Sandoval informó que, por medio del Acuerdo 626 de 2015 del Concejo de Bogotá, se ordenó la implementación de campañas de prevención con el fin de informar a la ciudadanía sobre los riesgos existentes al realizarse cirugías estéticas.

A juicio de la cabildante, lo pactado no se está cumpliendo y esa falta de pedagogía y suministro de datos estarían perjudicando a pacientes como Yulixa Toloza.

La concejala Clara Lucía Sandoval mostró su indignación por el asesinato de Yulixa Toloza - créditp @clarasandoval/X

“Dolor e indignación por la muerte de Yulixa Toloza. ¡No son “complicaciones”, es un crimen de redes ilegales! Como autora del Acuerdo 626 de 2015, he advertido que la vida de las mujeres no puede seguir en manos de mafias de la estética clandestina, y veo con preocupación que no se está cumpliendo", denunció.