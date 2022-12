Desde la cárcel, hermano de Jhonier Leal reveló cómo se enteró de que había matado a Mauricio y su madre

En la imagen, Mauricio Leal, su madre, Marleny Hernández, y su hermano, Jhonier Leal. Foto: Instagram Mauricio Leal

Desde la cárcel en Jamundí, en Valle del Cauca, se encuentra el medio hermano de los Mauricio y Jhonier, y el hijo de Marleny Hernández, Carlos Andrés García, quien cumple una condena de 15 años de prisión por abuso sexual a menor de edad, algo de lo que el menor de la familia Leal afirma es falso, señala que todo fue una venganza de su expareja cuando él se disponía a romper relaciones con ella. Desde esa prisión, Carlos no sale de su asombro y tristeza por lo que pasó con su familia.

Carlos Andrés García señaló en una entrevista con Los Informantes que Jhonier trató de involucrarlo en el proceso en su contra por el asesinato de su Mauricio y su madre.

García afirmó que la abogada de su hermano trató de tener una entrevista con él, pero pidió que fuera sin más abogados, a lo cual el se negó a pesar que la mujer lo trató de persuadir señalándole que se acordara todo lo que hizo Jhonier por él.

García señala que la única razón por la que cree que Jhonier asesinara a su hermano y su madre tiene que ver con la envidia de todo lo que había cosechado en Bogotá gracias a sus peluquerías y su atención a personalidades de la farándula criolla.

“Cuando vivíamos en Cartago, Mau ya empezó a trabajar en peluquerías con su gran talento y poco a poco fue creciendo”, señaló García a ese programa.

Desde un principio, García se negó aceptar que había sido un suicidio por parte de Mauricio Leal, y menos que él había atentado contra su propia madre.

“Desde el principio me negué a creer que fue un suicidio, no sé si de pronto Jhonier le cogió rencor a mi hermano porque estaba triunfando y también por celos de mi mama”, dijo García a Los Informantes.

Para Carlos lo ha sido fácil tener este duelo y más desde las rejas, aún se acuerda que fue lo que hizo cuando supo de la muerte de Mauricio y Marleny por televisión.

“Llamé a mi tía gritando que qué fue lo que pasó tras la muerte de ellos dos, cuando se empezó a escuchar por televisión. Cuando le marqué a mi hermano le pregunté que qué había pasado y tuvo una serenidad total, una frescura con lo que acababa de ocurrir”.

Jhonier se declaró inocente del doble homicidio

El pasado 25 de noviembre el estilista Jhonier Leal negó ser el responsable del homicidio de su hermano, Mauricio Leal, y su madre, Marleny Hernández.

“Totalmente me declaro inocente, señora juez. Soy inocente de los cargos que se me están imputando y vamos a pelear con toda y con la mano de Dios”, declaró el estilista durante la diligencia.

El acusado aseguró que había aceptado la responsabilidad en un principio por una supuesta recomendación de su anterior abogado defensor, que le había sido asignado de oficio porque no tenía dinero para pagar una defensa. Según Leal, creyó que lo mejor era llegar a un acuerdo con la Fiscalía General de la Nación. Además, dijo que se sintió presionado psicológicamente para declararse culpable.

“Me vi mal asesorado por el abogado Álvaro Rojas, que me defendía en ese momento, el cual siempre me llevó a que era mejor un acuerdo con la Fiscalía y que yo no tenía los ingresos suficientes para una defensa”, aseguró el presunto homicida del ‘niño genio’ de la estética colombiana y su madre.

