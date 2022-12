Yeferson Cossio reveló cuantos millones ha llegado a ganar en un mes

Una de las polémicas más recordadas del influenciador fue cuando en 2021 se sometió a una cirugía de implantes mamarios, tras perder una apuesta. Foto: Foto: @yefersoncossio. Instagram

Con más de 10 millones de seguidores en Instagram, Yeferson Cossio se ha consolidado como uno de los influencers colombianos más importantes del país. Oriundo de Medellín y nacido en 1994, su actividad en las redes sociales no ha estado libre de polémica. Una de las más recordadas fue cuando en 2021 se sometió a una cirugía de implantes mamarios tras perder una apuesta.

Sin embargo, para muchos es un misterio cuanto dinero puede ganar este creador de contenido. Pero la suma fue revelada en una respuesta dada para su amigo, y también influenciador, Vicora. “¿Cuanto creen que ganan mis parceros famosos? Yo les hice la pregunta y qué es lo más caro que se han comprado en su vida, estas son las respuestas”.

Coosio afirma que lo más caro que se ha comprado es un auto deportivo de la famosa compañía McLaren, que le habría costado cerca de 2.200 millones de pesos. Foto: @yefersoncossio. Instagram

Pocos segundos después aparece en el video Cossio, que se presenta como creador de contenido, modelo, empresario, músico y futbolista. Al responder a las preguntas cuenta que ha comprado muchas casas y propiedades, pero que lo más caro que se ha comprado es un auto deportivo de la famosa compañía McLaren, que le habría costado cerca de 2.200 millones de pesos.

Al responder cuanto es lo máximo que ha ganado, contesta “Parce, la verdad no sé, no me he fijado. Pero un aproximado, como de 1.4 millones de dólares.” Que, según él, logró recaudar al desarrollar sorteos realizados en redes y también gracias a las “pechugas” que se puso, logrando elevar su número de visualizaciones.

Entrevista a Yeferson Cossio sobre cuanto ha llegadoa ganar en un mes. Crédito. @Soyvicora. Tiktok

No es la primera vez que habla del dinero.

En las últimas semanas, Cossio coincidió con la Liendra durante un viaje a Qatar, estando juntos los polémicos influenciadores respondieron algunas preguntas, hechas por Danibet un influenciador español, enfocado en el fútbol y las apuestas. Entre ellas, ¿Cuál tenía más dinero?

El primero en contestar fue Mauricio Gómez de 22 años, más conocido como La Liendra. Él señaló: “no me atrevo a decir que yo tengo más dinero que él, ni él más que yo, porque uno no le puede medir el bolsillo a otro hombre”.

Sin embargo, Gómez señaló que por lo que él veía, ambos tenían una capacidad de inversión similar. Por su parte, Yeferson Cossio reconoció que realmente no estaba enterado sobre el dinero que poseía “yo no tengo idea de cuánto dinero tengo, la verdad”.

Luego el joven de 28 años añadió que “yo creo que La Liendra tiene más, obvio ... es que lleva más tiempo que yo (en redes)”. Pero el comentario de Yeferson llevó a Gómez a señalar que “qué humildad tan hp. No, vos tenés como cuatro carros gigantes allá parqueados”, pero Cossio lo corrigió diciéndole que en verdad tenía siete carros de lujo en su casa.

Los polémicos influenciadores se juntaron en Catar y respondieron algunas preguntas

¿Es tan buen negocio?

Según un informe de Interactive Advertising Bureau, IAB, publicado en marzo pasado, el marketing de influencers tuvo un crecimiento del 78% en Colombia, comparado con el año anterior, que fue del 70,4%. La firma considera que en el país hay casi 500 mil influenciadores. Considerando el número de seguidores, hay cuatro categorías: Nano influencers, aquellos que tienen desde mil hasta 10 mil seguidores; Micro influencers, los que tienen más de 10 mil hasta 100 mil, Macro influencers, de 100 mil a un millón y Mega o Celebrity, más de un millón.

El mismo Cossio reveló en esas mismas fechas cuanto cobra por crear contenido en su Instagram, a la pregunta ¿Cuánto es lo máximo que te han pagado por hacer publicidad? Contestó: “Mis tarifas son lo mismo para todo el mundo; por ejemplo, una historia de 15 segundos vale $8 millones, una ráfaga de 15 segundos vale $14 millones, un reels vale $50 millones”.

