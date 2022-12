Yeferson Cossio reveló que cumplió tres meses sin consumir alucinógenos

Yeferson Cossio reveló que está limpio del consumo de drogas. Foto: Instagram @yefersoncossio

Yeferson Cossio es uno de los creadores de contenido que goza de buen reconocimiento y aprobación entre sus seguidores, pese a la decisión de abandonar Colombia para comenzar una nueva vida en Japón. Recientemente, el paisa ha sido visto a través de sus redes sociales disfrutando el Mundial de Qatar 2022 y allí, sufrió un accidente de tránsito cuando un vehículo lo atropelló.

A través de sus InstaStories, el paisa interactúa con sus seguidores y este fin de semana no fue la excepción cuando decidió abrir la caja de preguntas y respuestas en la que aprovecharon para preguntarle por su estado de ánimo, puesto que los internautas han notado un cambio en su comportamiento, además, despejó otras dudas de su vida.

Uno de esos interrogantes estuvo enfocado en su consumo de sustancias psicoactivas, pues hace algún tiempo fue tendencia por las declaraciones de Merly Ome, madre de Yina Calderón, en las que afirmó que el influenciador era un fuerte consumidor de drogas y finalizó diciendo que no le gustaría que su hija se juntara con él.

“Desafortunadamente, tuve problemas de adicción, no solo en las fiestas, sino en todas partes, pero felizmente llevo más de un mes limpio”, fueron las primeras palabras que compartió en respuesta a las declaraciones de la progenitora de Calderón.

En respuesta a este interrogante de sus fanáticos, Cossio dijo: “Llevo poco más de tres meses y una semana sin consumir drogas ¡limpio, limpio! Digamos que estoy bajoneado por bobadas personales. Necesito otra vez paz mental en Japón. Pero solo me puedo ir hasta finales de enero”.

Cabe mencionar que el paisa se fue a vivir a Japón por cerca de dos meses y regresó a Colombia para acompañar a su expareja en la entrega de un reconocimiento por su labor con los animales abandonados. Adicionalmente, Cossio en ese momento aceptó públicamente que tenía problemas de depresión y consumo recurrente de estupefacientes en fiestas.

El paisa así lo confirmó en sus redes sociales. Video tomado de Instagram @revistahash

“Me voy a sincerar con ustedes. Yo me voy a ir porque estoy en un proceso y estoy tratando de sanar cosas. Estoy completamente descarriado. No estoy bien, me mantengo de fiesta en fiesta y abusando de sustancias. La estoy cagando horrible. Una cosa es lo que ustedes ven aquí en redes, otra es lo que realmente pasa. Yo admito que estoy deprimido hasta la chimba. Mi familia lo puede ver. Es por mi salud mental, pero mi hogar es Colombia”, fueron las declaraciones que entregó en ese momento el influenciador.

Mamá de Yina Calderón ofreció disculpas a Yeferson Cossio

Debido a las fuertes críticas que recibió, la mamá de Yina Calderón decidió poner la cara a través de redes sociales para ofrecer una disculpa al creador de contenido. Según indicó Merly Ome, jamás discriminó al paisa por el consumo de drogas.

Merly Ome ofreció disculpas a Yeferson Cossio por lo señalado en su contra sobre adicción a las drogas. Tomado de Instagram @rastreandofamosos

“Muchos de ustedes pensaron que yo estaba discriminando a alguien por consumir drogas… Yo viví un episodio con mi hija el cual me dolió bastante y sufrí, por ese motivo le dije a Yina que no se juntara con él. Porque temo que el día de mañana ella pueda entrar a ese mundo y me pueda arruinar mi vida y la de ella”, fue lo que dijo Merly Ome.

