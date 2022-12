Gustavo Bolívar le pide a la directora del ICBF “afrontar los retos de su cargo o dar un paso al costado”. (Colprensa)

Después de que el presidente Gustavo Petro calificara como “un fracaso” la gestión del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en La Guajira, el senador Gustavo Bolívar le envió un mensaje a la directora de la entidad, Concepción Baracaldo. Las palabras tienen que ver con la muerte de 20 niños indígenas en el departamento por desnutrición durante el actual gobierno.

“Criticando la gestión del ICBF en la Guajira, Petro se convierte en el primer presidente capaz de hacer autocrítica a su propio gobierno”, comentó el congresista del Pacto Histórico. Lo cierto es que el pasado 9 de diciembre, el jefe de Estado realizó una visita al departamento para definir las bases para potenciar el agua potable en la región y durante su intervención reconoció los errores que ha cometido desde su administración.

Petro destacó que en cuatro meses era su tercera visita a La Guajira y eso “significa que estamos fallando; no que vamos bien, si nos fuera bien no vendría tanto, pero estamos fallando”. Respecto a los 20 menores de edad, el primer mandatario señaló que “este Gobierno no es para ver morir niños de hambre, y si se están muriendo, ¿de qué potencial mundial de la vida estamos hablando?”.

Aunque el ICBF anunció un plan de emergencia, Gustavo Bolívar se refirió al papel que ha tenido Concepción Baracaldo, quien es cercana a la primera dama Verónica Alcocer. “Ahora falta que la directora tome correctivos, demuestre que es capaz de enfrentar los retos de su cargo o de un paso al costado”, indicó el senador.

Gustavo Bolívar criticó la gestión de la directora del ICBF. (Captura de pantalla)

Es importante señalar que la designación de Baracaldo en el cargo de directora generó controversia y políticos de la oposición e incluso del centro cuestionaron la decisión al señalar que no era la adecuada para manejar la institución. Ese fue el caso de Ángela María Robledo, del partido Alianza Verde, quien calificó de “indignante” el hecho de que el primer mandatario “vaya a nombrar a una persona como Concepción Baracaldo que no tiene ninguna experiencia”.

El plan de emergencia en La Guajira

Durante el lanzamiento del programa ‘Wüin Üles’, liderado por el Ministerio de Vivienda, a través del cual se garantiza el acceso a agua potable de las comunidades de La Guajira, también se dio a conocer el plan de emergencia del ICBF. Bacaraldo, en compañía de Gustavo Petro, informó que desde el pasado sábado 10 de diciembre se distribuirían 125.000 unidades de bienestarina líquida.

De acuerdo con la directora del ICBF, el alimento precocido será entregado a “los niños menores de cinco años con desnutrición aguda y riesgo de desnutrición aguda previamente focalizados”. Seguido a ello, la funcionaria reiteró la necesidad de que sectores de la salud, educación, agricultura, vivienda y la comunidad, articulen acciones en pro de la niñez, con el fin de combatir la desnutrición y la muerte de menores en esa región del país.

“Esta es una responsabilidad que involucra alcaldes, gobernador, entidades del Estado y sociedad civil”, puntualizó Bacaraldo. Así pues, hizo un llamado urgente todas las autoridades para que “trabajemos en conjunto y evitemos que la niñez padezca de hambre”.

