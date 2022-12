Linda Caicedo fue la mejor jugadora sub 20 del mundo en el 2022: así fue el año de la colombiana

Este fue el año de Linda Caicedo. REUTERS/Luisa Gonzalez

Linda Caicedo tuvo un gran 2022 y se convirtió en una de las grandes figuras del fútbol femenino. La goleadora colombiana fue escogida recientemente por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) como la mejor jugadora sub 20 del mundo, un reconocimiento que no pasa desapercibido y reitera el gran año que tuvo la atacante en donde destacó sus participaciones en la Copa América con el equipo de mayores y el Mundial Sub 17 de India.,

La actual jugadora del Deportivo Cali se impuso con 70 puntos en la votación como la mejor jugadora Sub 20 del mundo y superó a las futbolistas Jule Brand de Alemania (45 pts.), Salma Paraluello de España (35 pts.), Maiko Hamano de Japón (30 pts.) y Vicky López de España (20 pts.). Linda Caicedo también apareció en la lista de las mejores jugadoras del mundo de mayores y ocupó el séptimo puesto, mientras que Alexia Putellas se quedó con el reconocimiento.

La jugadora colombiana se perfiló como uno de los grandes referentes en el campo de juego y gracias a su excelente rendimiento la Selección Colombia disputó por primera vez en la historia una final de un torneo de fútbol de la FIFA. En la Liga Femenina BetPlay disputó la gran final del torneo ante el América de Cali, sin embargo, perdió el ‘azucarero’ cayó por 4-3 (marcador global).

Este fue el 2022 de Linda Caicedo

La Selección Colombia participó en el Sudamericano que se llevó a cabo en Uruguay. Foto: FCF

Sudamericano Sub 17 (subcampeona)

El 2022 será un año inolvidable para la jugadora Linda Caicedo que comenzó en febrero cuando fue incluida en la lista de convocadas para disputar el Sudamericano Sub 17 en Uruguay, en este certamen el equipo nacional se impuso en el grupo A con 12 puntos y en el cuadrangular final culminó en la segunda posición con 6 unidades, a tres de Brasil que fue la selección que se quedó con el título, sin embargo, el subcampeonato le permitió quedarse con un cupo en el Mundial de esta categoría.

Linda Caicedo en esta ocasión se reportó con seis anotaciones y se ubicó en la cuarta posición de la tabla de goleadoras, siendo superada por Jhonson, Aline y Dubinha de Brasil, quienes marcaron 9, 6 y 5 tantos respectivamente.

Linda Caicedo y el Deportivo Cali fueron subcampeones de la Liga Femenina BetPlay. Foto: Cortesía Dimayor

Liga Femenina BetPlay 2022 (subcampeona)

Linda Caicedo también tuvo una gran temporada a nivel de clubes. En la Liga Femenina BetPlay 2022 culminó en la tercera posición de la fase del todos contra todos con 37 puntos, siendo superada solo por América de Cali e Independiente Santa Fe. En los playoffs dejó en los cuartos de final a Millonarios tras vencerlo 3-2, luego se impuso al cuadro ‘Cardenal’ tras empatar 2-2 en el global pero se impuso 4-2 desde los penales.

En la gran final se enfrentó al América de Cali que hizo lo propio al vencer en los playoffs a Junior de Barranquilla por 6-2 y al Deportivo Pereira 2-0. En la gran final el equipo azucarero se impuso por 2-1 con goles de Tatiana Ariza y Jorelyn Carabalí, mientras que el descuento llegó a través de Angie Yantén. En la vuelta que se disputó en el Pascual Guerrro, las ‘escarlatas’ se quedaron con el título al imponerse 3-1 con goles de Cata Usme e Íngrid Vidal, mientras que el gol del descuento lo marcó Linda Caicedo.

La selección Colombia en el Mundial Femenino Sub-20 Crédito: Federación Colombiana de Fútbol

Mundial Femenino Sub 20 (cuartos de final)

En el mes de agosto Linda Caicedo hizo parte de las jugadoras convocadas para disputar el Mundial Femenino Sub 20 que se disputó en Costa Rica. La Selección Colombia clasificó en la primera posición del grupo B con 5 puntos y en el último juego ante Nueva Zelanda la atacante se reportó con doblete. En los cuartos de final el equipo dirigido por Carlos Paniagua cayó por la mínima diferencia ante Brasil.

En esta competición, Linda Caicedo anotó solo dos goles, fue en el partido contra la selección de Nueva Zelanda. La delantera del Deportivo Cali se reportó con un tanto al 10′ y luego al 63′, lo que le permitió a la ‘Tricolor’ clasificar a la siguiente ronda del torneo.

Linda Caicedo anotó el gol decisivo en el triunfo de Colombia por la mínima diferencia frente a Argentina por la Conmebol Copa América Femenina 2022 / (Flickr: Conmebol)

Copa América de Colombia 2022 (subcampeona)

El certamen femenino se llevó a cabo en el país se disputó en las ciudades de Armenia (estadio Centenario), Bucaramanga (estadio Alfonso López) y Cali (Pascual Guerrero). La Selección Colombia se impuso en el primer lugar del grupo A con 12 puntos, en la semifinal venció a la selección de Argentina por la mínima diferencia y en la gran final cayó ante la selección de Brasil, quien se impuso con un solo gol de Debinha.

La jugadora Linda Caicedo se reportó con dos tantos a lo largo de todo el certamen, en la victoria 2-1 ante Ecuador en el grupo A y ante Argentina en la semifinal.

La jugadora colombiana fue una de las figuras del equipo en el Mundial Femenino Sub 17Foto: FCF Twitter - Oficial

Mundial Femenino Sub 17

La Selección Colombia participó en la Copa del Mundo que se llevó a cabo en Inidia. Linda Caicedo fue convocada por el técnico Carlos Paniagua para ser parte del equipo que se ubicó en el grupo C. La Tricolor cayó en su debut ante España pero se impuso ante China y México, lo que le permitió clasificar a la siguiente ronda del certamen. En los cuartos de final venció a la selección de Tanzania (3-0), en la semifinal le ganó a Nigeria desde los penales (5-6) y en la gran final se enfrentó nuevamente a España y las europeas se llevaron el título con un tanto de Ana María Guzmán.

Pese a caer en la final, Linda Caicedo fue una de las grandes futbolsitadas destacadas. Se reportó con doblete ante China, gol ante México y en los cuartos de final ante Tanzania, lo que le permitió ser la máxima goleadora del torneo junto a Loreen Bander de Alemania

