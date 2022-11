Linda Caicedo: este es el otro gigante español que buscaría fichar a la colombiana

La jugadora Linda Caicedo es pretendida por dos grandes equipos europeos. Foto: Colprensa

Linda Caicedo no para de ser furor en el balompié mundial, pues además de la gran demostración de calidad que dio en el pasado Mundial sub 17 en la India y otras muestras con la selección sub 20, la colombiana fue elegida como la segunda jugadora más importante del mundo en los pasados Globe Soccer Awards.

Todo esto ha llevado a que la jugadora sea pretendida por clubes europeos, pero en especial el Barcelona de España, el cual, a través de su presidente, Joan Laporta, confesaron que desde hace algunas temporadas se fijaron en la delantera: “Hace tres años la seguimos, es una jugadora muy joven, pero que es muy buena. Nosotros la tenemos en nuestro objetivo. El fútbol femenino está creciendo y se esta consolidando con fuerza, nosotros en Barcelona hemos dedicado para que el fútbol femenino sea una referencia”, comentó el dirigente español.

Sin embargo, desde Europa han dado a conocer que habría otro gigante del fútbol ibérico interesado en entrar en la pelea por contratar a la cafetera. La información la reveló una periodista deportista española Mayca Jiménez, quien aseguró: “La atacante colombiana del Deportivo Cali es una de las futbolistas más prometedoras del planeta y aparece en la agenda de grandes clubes como Barcelona y Real Madrid”.

Así las cosas, Caicedo tendrá que tomar una dura decisión de cara a su futuro deportivo, pues tiene de frente a dos de las escuadras más poderosas del mundo buscando quedarse con sus servicios para reforzar sus plantillas pensando en lo que será la temporada 2023 del fútbol femenino.

La jugadora de 17 años por ahora descansa y se toma un aire luego de un gran año deportivo, pero también exhaustivo, pues por recomendación del técnico de la Selección Colombia, Carlos Paniagua, comparte con su familia para recargar energías.

Caicedo ha encantado al balompié mundial con su talento al frente del equipo cafetero en la sub 17, siendo este el último año en que estará en esta categoría, pues no solo llegaron hasta la última instancia del Mundial de la India, en parte por su magia con el balón, sino que además quedó subcampeona en el torneo local femenino con el Deportivo Cali.

Esta temporada fue convocada por la selección femenina de mayores para la Copa América, siendo resaltada como la mejor del torneo por la Conmebol luego de quedar subcampeonas también, mientras que en el Mundial Sub 20 marcó dos tantos en cuatro partidos disputados.

El gran sueño de la caleña se está cumpliendo antes de lo pensado, pues sus condiciones físicas y mentales las ha venido cultivando desde muy pequeña cuando en vez de pedir juguetes de otro tipo se calzaba unos guayos y ponía a rodar un el balón que con insistencia le pedía a su familia.

Los frutos hoy se ven y saltan a la vista con los resultados obtenidos por Caicedo, los cuales ahora esperan que sigan creciendo bajo la enseñanza de algún club importante en el exterior.

