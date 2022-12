Linda Caicedo reitera su deseo de jugar en el exterior a partir de 2023

Linda Caicedo brilló con la selección Colombia femenina en las diversas competencias que disputo a lo largo del 2022 (FCF Twitter - Oficial)

La jugadora colombiana Linda Caicedo se ha tomado algunos días de descanso tras su exitosa temporada con el Deportivo Cali en el fútbol colombiano y la selección Colombia en diversas competencias. La delantera por ahora cumple con algunos compromisos comerciales en la ciudad de Bogotá junto a grandes estrellas como Carles Puyol. Allí volvió a reiterar su deseo de jugar a partir del 2023 en el fútbol del exterior.

“Para Linda Caicedo el 2023, creo yo que siempre el sueño mío es poder salir al exterior, espero que se me dé. Seguir derrochando mi fútbol, seguir creciendo como persona. Espero también que el fútbol en mi país siga creciendo, creo yo que el Mundial que acabamos de hacer fue algo histórico”.

El FC Barcelona es uno de los clubes interesados en contratar a la jugadora de 17 años. Esto confirmado por el mismo presidente del club azulgrana en su reciente visita a Colombia, en donde además describió el desarrollo del fútbol femenino en los últimos años, “hace tiempo que nos gusta Linda Caicedo, quizás hace tres años, es una jugadora muy joven, pero que ha destacado y es muy buena. La tenemos en nuestro objetivo”.

Linda disputó con la selección Colombia Femenina la Copa América, torneo en el que fue subcampeona al perder la final contra Brasil. También estuvo presente en la Copa Mundial Femenina sub-20 de la FIFA Costa Rica 2022, en donde cayó en cuartos de final. Pero su gran logro deportivo del año fue con la selección femenina sub-17, con quien disputó la final de la Copa del Mundo contra España. Al respecto, la futbolista dijo:

“Creo que ha sido un año genial no solo para mí, sino para el fútbol, en especial para todas las mujeres. Lo que fue Copa América, Mundial de Costa Rica y ahora último que es la primera vez que se llega a una final de un Mundial, entonces he sido partidaria de esos tres momentos de selección, siempre soñé con llegar y representar a mi país. Que este año se me haya dado así ha sido genial, obviamente espero seguir contribuyendo a eso y seguirme manteniendo que es lo importante y seguir sumando en mi selección”.

Aparte del FC Barcelona, un diario español reveló que el Real Madrid está tras los pasos de la nacida en Villa Gorgona, así como clubes de la liga profesional femenina de Estados Unidos, en donde Linda podría desarrollar su carrera universitaria. A nivel individual, Caicedo ganó el balón de bronce y la bota de plata en el mundial sub-17 femenino que se llevó a cabo en la India. También fue reconocida como la mejor jugadora de la Copa América 2022 que se jugó en Colombia y terminó en el segundo lugar de los Globe Soccer Awards que reconocen a los mejores futbolistas del mundo.

Por último, Linda resaltó la alegría que siente al vestirse con la camiseta tricolor, “la verdad muy feliz, desde niña lo soñé, siempre quería llegar a la Selección, poder lograr grandes cosas. Obviamente que los profes me hayan dado la oportunidad no solo en la selección menos, sino también en la mayor, me ha hecho crecer no solamente como futbolista sino como persona y vivo muy agradecida con el año que acabo de dar”.

