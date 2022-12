Este fue el camino del Deportivo Pereira en la Liga BetPlay para conseguir la primera estrella de su historia

El Deportivo Pereira tuvo que superar una difícil campaña para quedar campeón del Fútbol Profesional Colombiano. Imagen: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Aprovechando que el fútbol internacional con la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 está de descanso debido a la finalización de los octavos de final, el Fútbol Profesional Colombiano aprovechó para realizar el partido de vuelta de la final de la Liga BetPlay Dimayor II-2022 entre Deportivo Pereira y Deportivo Independiente Medellín.

En pleno miércoles de velitas, las aficiones de ambas escuadras disfrutaron de un día bastante especial viviendo la fiesta del fútbol antes de que rodara la pelota, pero al caer la noche solo fue un lado el que elevó sus celebraciones del título. El cuadro Matecaña hizo lo imposible, tomó la piedra como David y le plantó cara a todos los Goliath presentes en el torneo, paso a paso fue escalando hasta llegar a la final y consagrarse con su primer título en la historia.

El hito conseguido por el director técnico Alejandro Restrepo, tiene un mérito increíble teniendo en cuenta que a inicios del semestre el cuadro risaldarense había iniciado con el pie izquierdo y si apenas se plantaba como un equipo para clasificar a los cuadrangulares semifinales ya era mucho esperar de ellos.

Su debut ante Alianza Petrolera el pasado 7 de julio confirmó que el cuadro Aurirojo no estaba para grandes expectativas en la campaña, terminaron llevándose la derrota en su propia casa por un resultado de 2-1. El punto de tinta que inició a escribir esta historia fue la primera victoria del Pereira ante Patriotas por 2-0 el 19 de julio.

No obstante, allí no reside su victoria más importante, incluso no fue solo una, fueron varios partidos cruciales donde lograron llevarse los tres puntos los que les permitieron bordarse la primera estrella de su historia en el escudo. A mediados de septiembre el Matecaña venció a Deportivo Cali por 2-1 y en ese mismo mes también derrotó a los subcampeones Deportivo Tolima por 3-1, dejando claro que comenzaban a mostrar juego competitivo.

En las últimas instancias de la fase del todos contra todos fue donde los dirigidos por Restrepo sacaron la casta. En la jornada 16 vencieron en condición de visitante a Millonarios, uno de los equipos que mejor se plantaban a alzar el título y un empate ante el campeón defensor Atlético Nacional les terminó de entregar su puesto en los cuadrangulares.

Finalizados los 20 juegos de esta fase el Pereira terminó en la quinta posición de la tabla con 32 unidades por encima del Deportivo Pasto, América de Cali y Junior de Barranquilla. Realizado el sorteo de los cuadrangulares fue donde apareció el mejor juego de los pereiranos.

Vencieron en un partido de antología a Junior de Barranquilla en su primera presentación en los cuadrangulares por un resultado de 4-3. No obstante su sueño se vio difuminado por un momento luego de acumular dos derrotas consecutivas ante Santa Fe y Millonarios, obligándolos a ganar lo que restaba de sus partidos.

Efectivamente, así lo hicieron y en la última jornada fueron ‘bendecidos’ con el empate entre Embajadores y Cardenales que los colocó en su primera final del Fútbol Profesional Colombiano en su historia.

La final fue una plena representación de lo que fue todo el torneo del Pereira, a punta de sacrificio y paridad, tuvieron que dejarlo todo en el césped, para con dramatismo, colarse en la lista de exclusivos campeones del balompié nacional.





