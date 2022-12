Así quedaron los cupos de los clubes colombianos en Copa Libertadores y Copa Sudamericana

Deportivo Pereira se quedó con el título de la Liga BetPlay Dimayor 2022-II y con ello se confirmaron los equipos que representarán a Colombia en los torneos Conmebol (Copa Libertadores y Copa Sudamericana) que se jugarán durante 2023. En total son ocho los cupos que tiene nuestro país, aunque tan solo dos tienen la clasificación asegurada al torneo más importante de Sudamérica.

En la Copa Libertadores estarán los dos equipos campeones de la Liga Colombiana en 2022, Atlético Nacional y Deportivo Pereira. Estos al tener la posición de Colombia 1 y Colombia 2 estarán en la fase de grupos. Entre tanto, Millonarios FC y Deportivo Independiente Medellín iniciarán su camino desde la Fase 2 de la competencia. El primero clasifica como Colombia 3 por ser campeón de la Copa Colombia y el segundo como Colombia 4 al ser el mejor en la reclasificación sin título en el 2022.

Los cupos de la Copa Sudamericana se distribuyen así a partir del tercero en la reclasificación, Deportes Tolima, por detrás de Millonarios FC e Independiente Medellín. Luego en el quinto puesto está Junior FC, seguido por Independiente Santa Fe y cierra el grupo de clasificados Águilas Doradas, quien regresa a la competencia internacional luego de cuatro años, la última vez fue en 2019 cuando disputaron este mismo torneo.

¿Peligra la participación de Deportivo Pereira en la Copa Libertadores?

Pocas horas antes de que se disputara el segundo partido de la final, a través de su cuenta de Twitter el periodista Alejandro Pino Calad reveló que desde la Dimayor hay molestia por el título de Deportivo Pereira. El motivo es que se mantiene el alegato iniciado en noviembre con relación al reconocimiento deportivo del club, en un momento donde continúa en proceso de liquidación.

“Hay calentura en la Dimayor por la posibilidad de que el Pereira sea campeón y su clasificación a Sudamericana (fija) o Libertadores (si gana hoy): para muchos, Pereira no tiene ficha ni reconocimiento, así que exigen descenso por escritorio y quitarle el cupo a Copa #Dimayorada”

En la misma publicación, el periodista subió una imagen donde se observa una captura de pantalla con la citación a una nueva Asamblea de la Dimayor programada para el próximo miércoles 14 de diciembre, con la que se espera dirimir de forma definitiva esta discusión.

Fecha y hora del sorteo de la fase previa Copa Libertadores: atentos los clubes colombianos

La Copa Libertadores es el torneo de fútbol en el ámbito de clubes más importante del continente y en la edición 2023 contará nuevamente con la participación de cuatro equipos colombianos, que buscarán alcanzar la gloria que solo han alcanzado Atlético Nacional (1989 y 2016) y Once Caldas (2004).

La Conmebol confirmó la fecha del sorteo de la fase previa del certamen, la cual se realizará una vez termine el Mundial de Qatar 2022, y este se llevará a cabo el miércoles 21 de diciembre a las 10:00 a. m. (COL, ECU y PER), 11:00 a.m. (BOL y VEN) y 12:00 a.m. (ARG, BRA, CHI, PAR y URU). “Comienza otra vez el camino a la gloria eterna”, señaló la confederación en las redes sociales.

En 2021, Millonarios FC disputaron la segunda fase ante Fluminense, equipo que se impuso 2-1 en la ida y 2-0 en la vuelta, logrando su paso a la siguiente ronda.

