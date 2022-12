Harlen Chipi Chipi Castillo, el héroe del Deportivo Pereira en su primer título de Liga en Colombia: “no salgo campeón solo”

Harlen Castillo atajó dos de los penaltis de la tanda final y uno más en el partido de ida que le hubiera dado la ventaja a Independiente Medellín

Uno de los jugadores más importantes del Deportivo Pereira fue su arquero, Harlen Castillo, que apareció en los momentos más importantes de la Gran Final de la Liga BetPlay Dimayor 2022-II y al final celebró su primer título de primera división en su corta carrera. En total fueron 4.050 minutos los que actuó en 2022 y sus dos penaltis atajados en la tanda del partido de vuelta fueron cruciales para bordar la primera estrella de los Matecañas en 78 años historia.

Tras levantar el trofeo, el jugador nacido en Istmina, Chocó, expresó ante los micrófonos de Win Sport la felicidad que significaba ser campeón. Chipi Chipi, como es nombrado por sus compañeros de equipo, fue el único jugador del plantel que disputó los 28 partidos del segundo semestre en la Liga BetPlay, sin embargo, el mismo reconoce que el título no es solo de él, sino de todo el plantel:

“Yo no salgo campeón solo, hoy atajó dos penales, pero ellos saben que soy bueno en eso. Hoy salimos campeones por los 15 goles de Leonardo Castro, por León que corrió y metió mucho y por la familia”.

Castillo se mostró más emocionado por las cámaras de televisión cuando recordó a su familia, a la que le agradeció y no negó sus ganas de llegar a su tierra para celebrar con los más cercanos, “Somos unos leones, esto es de no creer y ahora solo quiero estar con mi familia. Un saludo a mi gente de Chocó, ellos saben lo que son, los que siempre me apoyaron”.

Noticia en desarrollo...