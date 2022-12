Caso Nancy González: Procuraduría pidió a la Corte Suprema acelerar proceso de extradición express de la diseñadora

En la imagen, la diseñadora caleña, Nancy González, capturada por tráfico de pieles exóticas de animales en peligro de extinción. Foto: Getty Images

A inicios del mes de julio de 2022 una polémica en el mundo de la moda colombiana llamó la atención. La reconocida diseñadora nacional, Nancy Teresa González de Barberi fue capturada y judicializada por el delito de tráfico de pieles exóticas hacia Estados Unidos, país en el que es solicitada por extradición. A pesar de ello, la diseñadora todavía permanece privada de la libertad en Colombia.

Ante esta situación, la Procuraduría General de la Nación emitió una solicitud a la Corte Suprema de Justicia para que rápidamente se lleve a cabo lo que ellos denominaron la extradición express de la diseñadora colombiana. El concepto emitido por la entidad señala que lo ideal es que este proceso se haga antes de que empiecen los debidos descansos en los despachos judiciales.

Cabe recordar que, luego de su captura el pasado 8 de julio la diseñadora González permanece recluida en la cárcel El Buen Pastor, esperando a que su situación judicial con los Estados Unidos se resuelva. Como este mes se cumplen cinco meses desde su privación de la libertad, el Ministerio Público señaló que es necesario que la justicia colombiana inicie el proceso de extradición, especialmente antes de que inicie la vacancia judicial.

El documento, con fecha del 29 de noviembre, revelado por la Unidad Investigativa de El Tiempo se señala que “teniendo en cuenta que la requerida se encuentra detenida en las instalaciones del establecimiento Penitenciario y Carcelario El Buen Pastor de la ciudad de Bogotá, se programó la diligencia para el día miércoles 23 de noviembre del año 2022” y agregaron que se llevó a cabo de manera presencial.

Según la Procuraduría, los documentos que dan cuenta del proceso judicial en contra de González indican que su caso cumple con todos los requisitos para que se lleve a cabo la extradición de la mujer. Con este concepto emitido por el Ministerio Público también se espera que la Corte Suprema próximamente emita un comunicado en el que se refiera al pedido de extradición por parte del Distrito Sur de Florida por contrabando y evasión de impuestos contra la colombiana.

La misma Nancy González ha solicitado que se lleve a cabo su extradición

En días pasados, el diario mencionado anteriormente también reveló que, desde su celda en El Buen Pastor, Nancy González envió una carta a la Corte Suprema de Justicia que se avance en su extradición hacia los Estados Unidos, según ella, por las malas condiciones que estaba enfrentando en su detención en Colombia.

“Me estoy acogiendo al tramite de extradición simplificada para tener opción de vida, dada las condiciones psicológicas, físicas y morales en las que me encuentro, se me están violentando todos mis derechos fundamentales”, se lee en el papel entregado por la diseñadora a las autoridades. Detalló que tiene problemas de sueño y alimentación debido a la precariedad de su estadía en la celda ubicada en el “pabellón de más alta seguridad de Colombia”.

Más detalles sobre el caso de la diseñadora colombiana

La caleña es la propietaria de la empresa CI Diseño y Moda International S.A.S., creada en 1998 en la capital del Valle del Cauca, con la que se convirtió en una de las diseñadoras más solicitadas por las estrellas nacionales e internacionales.

La captura de Nancy Teresa González de Barbieri se dio por un requerimiento de la Corte para el Distrito Sur del estado de Florida, en Estados Unidos, por presuntamente haber enviado al país norteamericano carteras y bolsos fabricados con pieles de especies silvestres como babillas, caimanes, serpientes, entre otros.

Sus diseños de carteras aparecían en manos de las protagonistas de películas y series de culto como Gossip Girl y Sex and the City, llamó la atención de curadores de revistas de moda como Vogue y hasta inspiraron a una curadora del Museo de Louvre para escribir un libro biográfico sobre la empresaria.

