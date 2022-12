Agencia Nacional Minera alerta por títulos de operación en áreas prohibidas

Imagen de referencia. Agencia Nacional de Minería alerta por operaciones en zonas protegidas. REUTERS/Marco Aquino

En Colombia actualmente hay unos 7.200 títulos mineros, aproximadamente, de los cuales, 1.816 se configuran para operar en las denominadas áreas restringidas o excluibles. Este fue uno de los datos que reveló el presidente de la Agencia Nacional Minera (ANM), Álvaro Pardo, y que llaman mucho la atención, pues no se entiende como están en funcionamiento si se sabe que no deberían hacerlo. Adicionalmente, este sector le estaría debiendo multimillonarios recursos al Estado, por concepto de regalías, las cuales son de algunos años atrás. Aun así, siguen llegando un sin fin de solicitudes para arrancar con nuevas excavaciones.

Tras la noticia, que precisamente emitió la ANM, donde se anunció que no se entregarán más contratos de gran minería a cielo abierto, esto puntualmente para los socavones de carbón, medida que se adoptó por disposición del gobierno nacional, donde precisamente se busca proteger las áreas con restricciones ambientales.

Pues de esos 1.816 títulos que están en áreas restringidas, el 77 por ciento (1.404 para ser más exactos), no tienen el denominado formato básico minero, el 9 % si está con todos los papeles y requisitos al día, mientras que existe una cantidad que no cuenta con el instrumento ambiental.

Álvaro Pardo aseguró que con estos casos no necesariamente quiere decir que se vayan a suspender o terminar los contratos, no obstante, se revisará caso por caso, pues es impajaritable la idea de no operar en áreas protegidas.

Otras de las cifras que llaman la atención es unos 21 títulos debieron haber terminado de operar entre octubre y noviembre, pues tenían la anotación en el Registro Minero Nacional; otros 125 ya se les emitió la resolución de caducidad, renuncia o terminación, que dependiendo el caso tiene una etapa legal en curso.

Frente al tema de la deuda que tienen las minas con el Estado, además de enfatizar en la suscripción de contratos en áreas protegidas declaró:

“Vamos a empezar a requerirlos por información, y si no la envían, procedemos a caducar contratos o a recortar las áreas que están dentro de zonas restringidas (...) las deudas de regalías no prescriben, así que estamos fortaleciendo el área de cobro coactivo porque vamos a salir a cobrar las regalías que se le deben al Estado”.

Foto de archivo. Un policía junto a un pozo donde se lavan minerales extraídos de las minas de oro ilegales en Buriticá, Colombia, 20 de abril de 2021. REUTERS/Luisa González

Más de 300 mil millones de pesos le debe la minería a Colombia por concepto de regalías

Además de las irregularidades en los contratos encontrados, la Agencia Nacional Minera dio a conocer que algunos de los territorios que tienen estos títulos, a pesar de estar delimitados dentro de zonas protegidas, se encuentran: el Parque Nacional Natural Pisba (con unos 65 contratos), lo mismo que en Santurbán, donde hay unos 26.

Pero a esto se suma que los titulares mineros deben 303.376 millones de pesos por regalías, datos con corte al 31 de octubre de este año, deudas que tienen antigüedad de al menos 3 años, además de unos pagos pendientes por lo que se denomina como Canon Superficiario, multas, entre otros, que suman otros $ 271.879 millones.

“Somos respetuosos de los derechos adquiridos, pero, así como los titulares exigen derechos, yo también exijo obligaciones. Nos deben pagar ese dinero que nos deben por regalías”, añadió el presidente Pardo.

Recordemos que hace unos días la Procuraduría General de la Nación solicitó que las autoridades de este sector realizaran verificaciones y seguimientos de competencias y responsabilidades de las órdenes que han emitido las altas cortes, que buscan regular las actividades mineras, en pro de la protección del medio ambiente.

En resumen, las Corporaciones Autónomas Regionales, junto con el Ministerio de Ambiente publicarán los certificados en sus portales web, buscando dar una mayor muestra de transparencia, la ANM volverá a operar con la denominada ventanilla minera y el ministerio público será el que se encargue de hacer la verificación y control de estos requisitos.

