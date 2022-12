Josse Narváez está molesto porque reconocido periodista le coquetea a Cristina Hurtado

Josse Narváez llamó 'payaso' a periodista que le coquetea a Cristina Hurtado.

Una de las relaciones más envidiadas es la que sostienen Cristina Hurtado y Josse Narváez, que se conocieron durante el reality Protagonistas de Novela. Desde ese momento la pareja se volvió inseparable, adicionalmente, son una de las uniones de la farándula nacional más queridas por sus seguidores, siendo una de las más estables debido a que llevan juntos más de 20 años y fruto de ese amor nacieron sus tres hijos.

En repetidas ocasiones, la presentadora ha señalado que no todo ha sido fácil en su relación, ya que cuando apenas empezaron enfrentaron duros momentos: “Fue durísimo porque nosotros no teníamos recursos, yo estaba estudiando, mis papás se habían acabado de separar. Estaba en décimo, tenía 15 años… En muchas oportunidades, no teníamos qué comer y yo con un bebé en el vientre”, dijo la presentadora.

Recientemente, la pareja de presentadores fue invitada al programa de la española Eva Rey llamado Desnúdate con Eva, en el que revelaron algunos detalles poco conocidos de su relación como por ejemplo, que han sido varias las celebridades que le han coqueteado a Hurtado a través de redes sociales.

El tema surgió luego de que la periodista le preguntara a la pareja si perdonarían alguna infidelidad, allí contaron que si ha habido personas que les escriben por sus cuentas de Instagram: “Yo conozco cuáles son los que le gustan a ella [Cristina] creo, y ella sabe cuáles son las que me gustan a mí, pero nunca hay una conversación con nadie, nunca”, aseguró Narváez.

Allí fue cuando intervino la exprotagonista de novela e indicó que cuando famosos le escriben, ellos se cuentan y se muestran las conversaciones: “Nosotros somos como ‘mira, qué tal esto’ y la verdad nos contamos todo”. Entre risas, Eva Rey les pidió que revelaran algunos nombres de famosos que le han escrito al nacido en Sahagún, sin embargo, negó que esto haya ocurrido.

En medio de la charla, con algo de incomodidad, que un reconocido periodista se la pasa “echándole los perros” a su esposa, pero prefirieron guardarse el nombres y señaló que la paisa que ella nunca le pararía bolas al personaje.

Y esto dijo el presentador: “No lo vamos a decir su nombre… ¡ el baboso este!... Varios, a ver si cae, si le tiran el anzuelo y el otro, el de los medios de comunicación, un periodista y se pegan una estrellada”. Después de estas declaraciones, afirmó que es una persona que no es joven, que “está más o menos”.

Finalmente, señaló que “es un payaso, es un perdedor y está más perdido”, por lo que aprovechó el momento para enviar un contundente mensaje afirmando que ni en los peores momentos que pueda atravesar la relación entre Cristina Hurtado y Josse Narváez, va a ocurrir algo entre la presentadora y el periodista que le tira los perros, reiterando que confía ciegamente en su esposa y nunca le ha sido infiel.

Cabe mencionar que en este mismo espacio, la pareja de celebridades habló sobre el temor que tiene Josse Narváez de someterse a la vasectomía y así evitar nuevas sorpresas como la que ocurrió con su tercer hijo Mateo, quien llegó a sus vidas 15 años después de haber tenido al segundo niño.

