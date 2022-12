La Liendra se metió con el olor corporal de los habitantes de Qatar

El influenciador estuvo presente en el Mundial de Qatar 2022, donde asistió a cinco partidos del torneo (Instagram @la_liendraa)

Este lunes trascendió la noticia de que La Liendra, que estuvo presente en la inauguración de la Copa del Mundo Qatar 2022, optó por regresar a Colombia más pronto de lo que todos sus seguidores en redes sociales imaginaban. Dicha decisión resultó incomprensible tratándose de una oportunidad única de seguir en vivo y en directo a Cristiano Ronaldo, su ídolo y principal motivo para vivir el mundial.

Tras contar en principio que gastó unos 20 mil dólares durante su viaje y asistió únicamente a cinco partidos, el influenciador manifestó su aburrimiento con el país anfitrión del certamen en sus historias de Instagram. Allí explicó sus motivos para devolverse a Colombia, dejando claro que no tuvo relación algún tema de última hora o la falta de dinero en su decisión, sino su propio aburrimiento en Qatar y la dificultad para generar un contenido más diverso durante su viaje:

“El principal (motivo) es porque Qatar es superaburrido y solo me estaba gustando el contenido que estaba haciendo cuando iba a ver jugar al ‘Bicho’ (Cristiano Ronaldo). Pero cada vez que iba a ver jugar al ‘Bicho’, sentía que era lo mismo; Yo, ir al estadio, mostrar a Cristiano. Entonces dije: ‘Me aburro. Mejor hago otro contenido cuando no haya partido del ‘Bicho’’. Pero no había nada que hacer en Qatar, se los juro, qué ciudad (país) tan aburrida”.

La Liendra también señaló como motivo para devolverse a Colombia su deseo de pasar las fiestas navideñas con su familia. En este sentido es muy revelador que al aburrimiento que sintió el influenciador en el país árabe se le sumó la soledad: “Me quedaba totalmente solo en el mundial y no me aguantaba más Qatar, no soportaba los horarios de Qatar”.

En sus historias también tocó el tema del olor corporal de las personas con las que tuvo la oportunidad de compartir durante su estancia en Qatar. Si bien sostuvo que sus palabras no eran una crítica en sí, resultó difícil para sus seguidores entenderlo de otra manera:

“La verdad, con todo el respeto de los qataríes; ¡Uy, qué ‘chucha’ tan berraca! Algunas personas de Qatar, sin criticar, eso ni siquiera era ‘chucha’, era un olor que nunca en la vida había olido. Es un olor tan fuerte, que era entre sudor, ‘chucha’, ‘pecueca’, mal aliento. Era un sudor increíble, ¿cómo se llega a ese olor? Un mes sudando, ni siquiera se puede llegar a ese nivel de olor. No todas las personas, por ahí once de diez (risas). No, mentiras, por ahí siete… La ‘chucha’ huele bueno al lado de lo que olía eso”

Ante las preguntas de lo que haría el influenciador si Portugal, con Cristiano Ronaldo llegaban a la final, dijo que podría devolverse para verlo en acción, pero que si esto no sucede ya tenía en mente como ‘plan B’ un evento para compartir con sus seguidores ese momento:

“Donde Cristiano llegue a la final del Mundial, también me gustaría algún lugar, donde quepan 3.000 personas y poner una pantalla del tamaño de un cine. Invitar a todos mis seguidores a que veamos la final del ‘Bicho’, todos juntos. O voy la vivo yo, o hago un evento gigante con mis seguidores, sería alguna de esas dos”

En vista de que la experiencia mundialista no resultó tan satisfactoria como esperaba, Carlos Osorio (nombre real del influenciador) compartió con sus seguidores que también había decidido priorizar la organización de su pelea con el también influenciador de redes sociales Nicolás Arrieta. La misma estaba pactada desde octubre pero no se conocían novedades al respecto desde entonces por parte de ninguno de los implicados. La Liendra contó que la pelea llevaría algo más de tiempo y no se realizaría a finales de 2022, debido a que necesitan gestionar los permisos para organizar el evento.

