La millonada que se gastó La Liendra en 15 días en Catar: “Que ciudad tan aburrida, a lo bien”

La Liendra contó cuánto le costó su visita al Mundial de Fútbol de Catar

La Liendra se fue a Catar no solo a vivir el Mundial de Fútbol en carne propia, sino para apoyar a su mayor ídolo, Cristiano Ronaldo. Por varias razones volvió a Colombia después de la fase de grupos, asistió apenas a un puñado de partidos, pero no por la millonaria inversión que tuvo que hacer para visitar el país árabe.

Mauricio Gómez, como es conocido el excéntrico creador de contenidos, contó a través de sus stories de Instagram con sus seguidores por qué tuvo que regresar a Colombia después de haber viajado a la sede del evento más importante del mundo hace unas tres semanas.

Según dijo, el país árabe no le pareció atractivo. “No había nada qué hacer, qué ciudad tan aburrida”, aseguró. Sus planes era perseguir a su ídolo futbolístico CR7, pero fuera de asistir a sus partidos, no encontraba cómo generar contenido a tal punto que le empezó a parecer monótono estar en el Mundial de Fútbol.

“Decidí venirme para acá para crear más contenido. Segundo, quiero pasar fechas especiales como el 7 de diciembre con mi familia, porque es un momento familiar. A mí me gusta mucho diciembre, comprar los regalos navideños, todo. Por último, me quedaba completamente solo en Catar y no soportaba más Catar”, contó a sus seguidores.

La Liendra aseguró que el país árabe no tiene nada más allá del lujo. Sin embargo, no le pareció un país costoso, pese a la millonada que le costó los alrededor de dos semanas que permaneció y aún cuando los precios aumentan en una coyuntura como el evento deportivo del Mundial.

“Yo duré un total, en Qatar, de 15 días, en la ciudad de Doha. Me fui y me vine en primera clase, estuve en tres partidos de Portugal y dos de Messi (Argentina), o sea, un total de cinco y contándoles todo esto que les conté, me costó un total de 20.000 dólares”, aseguró La Liendra.

Es decir que su inversión estuvo cercana a los 100 millones de pesos. “De ahora en adelante las entradas van a ser más caras, pero Catar no es un país muy caro. Un rial catarí equivale a 1.300 pesos, entonces no hay mucha diferencia; pero en sí los vuelos y los hoteles estaban muy caros. 20.000 dólares se me fueron a mí”, agregó el creador de contenido.

Por esa razón, lo más costoso fue el cambio de divisa debido a la devaluación del peso frente al dólar, lo que incrementó el valor. Pero, en todo caso, no fue la inversión el motivo de su regreso, en cambio sí varios aspectos que asegura que tiene pendientes, como la pelea con el también creador de contenido Nicolás Arrieta.

“Este es otro de los motivos por los que me quería venir acá. Estamos en la organización de la pelea con Cacarrieta. La pelea sigue en pie, estamos esperando permisos, porque para hacer un evento al nivel que lo queremos hacer tiene que sacar permisos tres meses antes”, sostuvo.

El encuentro que se ha anunciado desde hace varios meses estaba planeado para este mes de diciembre. Sin embargo, no se va a poder realizar debido a los permisos, según dijo. Incluso esperan vender boletería para los asistentes y están ultimando los detalles.

“Vengo a tener una reunión. Los dos estamos puestos pa’ darnos”, sentenció La Liendra.

Gómez dijo que no volvería a Catar porque le pareció un país aburrido, aunque lo dudaría si Cristiano Ronaldo llega con Portugal a la final del Mundial. Sin embargo, también planea invertir el dinero que le costaría en una pantalla gigante para invitar a 3.000 personas, todos sus seguidores, a ver el partido de ‘El Bicho’ en Medellín.

SEGUIR LEYENDO: