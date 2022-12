“Esto es duro, ser futbolista no es fácil”: el arquero del Deportivo Pereira se refirió a cómo enfrenta su primera final

El portero del Deportivo Pereira fue una de las grandes figuras de la final. Foto: Colprensa

La primera final entre Independiente Medellín y el Deportivo Pereira terminó con un empate en el marcador, un resultado favorable para los dirigidos por Alejandro Restrepo, quienes deberán imponerse en el Hernán Ramírez Villegas para quedarse con la ‘estrella de Navidad’ y de esta manera llevar el primer título a las vitrinas del club.

El juego de ida tuvo en el guardameta Harlen Castillo, una de las grandes figuras del partido. El chocoano fue preciso en sus intervenciones, se mostró seguro bajo los tres palos e incluso atajó un penal que cobró Andrés Cadavid sobre el minuto 71 cuando el partido estaba igualado en el marcador. El guardameta, quien tuvo una gran actuación, fue el jugador más destacado tras los primeros 90 minutos de partido.

Tras el partido, el guardameta acompañó en la rueda de prensa al entrenador Alejandro Restrepo y allí dio sus observaciones sobre lo sucedido en el Atanasio Girardot, analizó el juego, se mostró optimista para la vuelta e incluso envió un mensaje a todos los niños que sueñan con poder llegar a ser futbolistas profesionales, algo que consideró es, “de tener temple dentro y fuera de la cancha”.

El portero envió un mensaje a los más pequeños y afirmó que, “esto es duro, primero que todo, ser futbolista no es fácil, sino cualquiera jugaba y ser arquero más, porque esto es de responsabilidad, esto es de jerarquía, de agallas, de tener temple dentro y fuera de la cancha, de saber que no te puedes equivocar. La vida creo que me premia, no fue fácil llegar al profesionalismo, todos conocen mi historia, no fue fácil llegar aquí donde estoy sentado; fue un sueño mío desde muy niño, con muy pocos recursos (...) logré salir adelante, después de tantas cosas difíciles”, afirmó Castillo.

El guardameta del Deportivo Pereira agradeció a quienes le dieron la oportunidad, a sus entrenadores y a los hinchas que lo alientan en cada partido y manifestó que, “ha sido difícil en el Pereira, hemos peleado por ascender, después no descender, tenemos que ser fuertes para salir de esto. La hinchada siempre creyó, a pesar de no haber llegado a una final”.

Harlen Castillo el ídolo bajo el arco del Deportivo Pereira. Imagen: @Corpereira y Dimayor.

El guardameta chocoano fue el protagonista de una de las jugadas clave del partido, ya que sobre el minuto 71, Independiente Medellín tuvo la oportunidad de irse adelante en el marcador con un penal de Andrés Cadavid, sin embargo, en esta ocasión fue el portero del Deportivo Pereira el que ganó el duelo y en la rueda de prensa reveló la estrategia que utilizó para poder detener el cobro del capitán de Independiente Medellín.

“Van 26 partidos, 27 con éste, él (Andrés Cadavid) había cobrado 4 o 5 penales. Eso es de repasar, sabiendo que cuando pasamos a la final contra Medellín, tocaba empezar a estudiarlos a todos, porque hoy también hubiera podido cobrar Díber Cambindo”, aseguró el portero quien afirmó que unas noches antes se sentó junto al entrenador de porteros y el gestor de videos para estudiar los cobros del equipo paisa. “Fue algo que intuí, porque al principio me le paré a mi derecha, insinuando que me iba a tirar para allá y en el momento que iba a cobrar me la jugué al otro lado. Gracias a Dios lo pude sacar y sacamos un empate valioso en la ciudad de Medellín”.

El equipo de Alejandro Restrepo empató 1-1 ante Medellín en la final. Foto: Dimayor

Finalmente el guardamete del Deportivo Pereira elogió el trabajo que viene realizando Alejandro Restrepo en el club y destacó los factores positivos que han mejorado desde su llegada al banquillo matecaña. “Llegó al Pereira y cambió la forma de trabajar, cambió los hábitos, la forma en la que entrenamos. Eso es importante para un futbolista. Nos supo conocer y nos potenció. Él supo llegar a nosotros con su estudio y su trayectoria”.

La vuelta de la gran final se llevará a cabo este miércoles 7 de diciembre en el estadio Hernán Ramírez Villegas de la ciudad de Pereira. El primer juego terminó 1-1 con goles de Diber Cambindo (MED) y Leonardo Castro (PER).

